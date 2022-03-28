Стильно и с народным колоритом

В Усть-Каменогорске подвели итоги областного конкурса по изготовлению казахского национального головного убора такия.

Конкурс «Тақия-той» проходил в рамках Года народного творчества и культурного наследия СНГ и в честь празднования Наурыз мейрамы. Организаторами выступили отдел культуры и развития языков Усть-Каменогорска, культурно-досуговый центр «Самғау» и библиотека имени Оралхана Бокея.

В состязании приняли участие конкурсанты из разных городов Казахстана. Всего было представлено более 30 головных уборов, сшитых мастерами-любителями из Нур-Султана, Алматы, Атырау, Усть-Каменогорска, Риддера, Уланского, Тарбагатайского, Жарминского районов.

Труды участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли мастер декоративно-прикладного искусства, историк, писатель и этнограф, что позволило определить лучшего по всем возможным параметрам.

– Чтобы конкурс прошёл максимально честно, без какой-либо предвзятости, каждой из тюбетеек был присвоен порядковый номер. То есть, оценивая конкурсные работы, члены жюри не знали, кому из авторов принадлежит тот или иной головной убор, – рассказала сотрудник библиотеки имени Оралхана Бокея Таннур Башай.

Награждение победителей конкурса «Тақия-той» прошло в стенах библиотеки. Главным украшением праздника стали авторские презентации конкурсных работ «Бабамнан мирас бас киім».

Также в залах библиотеки были организованы выставка книг, посвящённая национальным костюмам «Ұлттық киімді ұлықтайық!», и фотогалерея «Ұлылар киген ұлттық тақия». Поддержали праздничное настроение гостей творческие номера и видеосюжеты о мастерах по пошиву национального головного убора.

Гран-при завоевала Гульбакыт Шарип из Уланского района. Первое место заняла мастерица из областного центра Мира Солтаева. На втором месте – жительница посёлка Шыгыс Алтын Ади, на третьем – Гульжауар Сабитова из Усть-Каменогорска. Все победители и призёры награждены денежными призами.

– Национальное декоративно-прикладное искусство – это мощный фундамент для нынешних и будущих дизайнеров, мастеров, художников и архитекторов. Это неисчерпаемый источник идей, который необходимо сохранять, расширять и трансформировать в современную жизнь, – подчеркнули организаторы. – Наше мероприятие, собравшее искусных мастеров страны, поможет показать самобытность народного костюма, а именно головного убора, закрепить знание традиций и понимание философии предков для дальнейшего развития народного творчества.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета