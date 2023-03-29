Весенняя краса в Instagram

В Шемонаихинском районе подвели итоги фотоконкурса «Мисс Весна – 2023». Уже традиционное весеннее мероприятие собрало фотопортреты конкурсанток из всех, даже самых отдалённых сёл.

Как рассказала директор Молодёжного ресурсного центра Шемонаихинского района Юлия Морозова, поскольку возраст молодёжи в Казахстане с 2023 года был увеличен до 35 лет, то и нынешний весенний онлайн-фотоконкурс охватил более широкую возрастную аудиторию.

– Весна – это не столько время года, сколько состояние души. Это символ согревающего солнца, пробуждения и нежности. Мы допускали к конкурсу всех представительниц прекрасной половины человечества, – отметила Юлия Морозова.

Условия участия в конкурсе были самые простые: конкурсантка должна была предоставить своё фото, подписать имя, фамилию и указать аккаунт в социальных сетях. Галерею фотопортретов шемонаихинок Молодёжный ресурсный центр района разместил в своём Instagram.

Уже через несколько дней после объявления конкурса в Молодёжный ресурсный центр стали поступать фотопортреты молодых девушек. Каждая участница конкурса творчески подошла к этому процессу, проявив фантазию и собственное представление о том, какая она должна быть, «Мисс Весна – 2023 года».

Так, например, Арина Морозова сфотографировалась на снегоходе, ведь весна в Шемонаиху приходит гораздо позднее, чем в более южные районы области. Дарья Циммер запечатлела себя на фоне родного села, а Анастасия Ушакова решила воплотить свой романтический образ, добавив к фотопортрету нежно-розовое сердечко. Елизавета Ананина и Карина Мусанова решили предстать в образе русских красавиц, облачившись в народные костюмы и взяв в качестве «компаньона» для съёмок белую лошадь. Многие сумели по достоинству оценить этот образ, пожелав девушкам удач и победы в конкурсе.

Уже сегодня независимое жюри фотоконкурса подведёт итоги. Будут определены три призовых места, и первые красавицы района получат грамоты и ценные подарки.

Отметим, что ежегодный конкурс красоты среди девушек Шемонаихинского района намечен на декабрь текущего года.

Екатерина Гуляева

Шемонаихинский район