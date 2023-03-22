Одной рукой качает колыбель…

…другой – покачивает целый мир! Да, вот такая она, женщина, дарующая жизнь и живущая полной жизнью сама.

Именно такие женщины – мамы и бабушки, домохозяйки и предпринимательницы, пенсионерки и работающие – собрались в преддверии празднования Наурыза в областной библиотеке имени А. С. Пушкина, чтобы провести презентацию недавно созданного женского клуба «Жан сарайы» и конкурс «Наурыз жұлдызы».

Участницы клуба «Жан сарайы» своим примером доказывают, что место женщины не только у плиты или колыбели, она может и должна быть активной участницей общественной жизни. Для этого в любом возрасте нужно расти и развиваться, становиться лучшей версией себя.

– Наша задача – уделять максимальное внимание каждой участнице клуба, создавать среду для общения, раскрывать и развивать таланты. На встречи мы приглашаем стилистов, специалистов по ораторскому мастерству, врачей и даже хореографов и преподавателей по вокалу, – говорит руководитель клуба Назигуль Таубакулова. – Мы хотим, чтобы наши женщины не ограничивались семейной жизнью, принимали участие в жизни общества, имели собственные достижения и исполняли свои мечты.

После завершения официальной части участницы клуба приступили к первому туру конкурса «Наурыз жұлдызы». Всего их было пять: «Визитная карточка», «Конкурс талантов», «Мастерица национальных блюд», викторина на знание традиций и обычаев казахского народа и дефиле.

На первом этапе конкурсанткам предстояло рассказать о себе, к этой задаче каждая из них подошла творчески: кто-то приготовил презентацию о своей жизни, а кто-то рассказал о себе в стихах. Как отметила ведущая мероприятия Гулбаршын Абылгазинова, в творческой среде у женщин раскрывается скрытый потенциал.

На конкурс талантов участницы подготовили концертные номера, с профессиональным музыкальным сопровождением и сценическими костюмами. Во время состязания конкурсантки сменили несколько нарядов, представ перед зрителями и членами жюри в разных образах.

Мастерица прикладного искусства Күләш Рахымова подготовила видеоролик об изготовлении коврика корпе в национальном стиле.

– Свои способности к рукоделию, изготовлению текстильных изделий в национальном стиле я унаследовала от матери. Сейчас, даже будучи на пенсии, обучаю этому искусству своих учеников, – рассказывает рукодельница.

По словам Күләш Рахымовой, изделия с национальными узорами не просто так используются в быту, они являются своего рода оберегами, защищая тем самым хозяев дома от «дурного глаза».

Особое место в конкурсе занял третий этап, где конкурсантки не только показали собственноручно приготовленные блюда национальной казахской кухни, но и рассказали историю появления этих блюд в их меню и поделились секретами приготовления.

Викторина прошла буквально на одном дыхании – не было ни одного вопроса по обычаям и традициям, на который не смогли бы ответить прекрасные конкурсантки.

После дефиле в национальных костюмах жюри подвело итоги соревнования. Проигравших в «Наурыз жұлдызы» не было. Номинацию «Искусная красавица» судьи присудили Жанар Кабидуллакызы, «Мудрой красавицей» была признана Нуржан Куандыкова, номинации «Прекрасная леди» удостоилась Күләш Рахымова, «Выбор зрителей» конкурса выпал на Сауле Садвокасову, особой номинации «Замечательная женщина» удостоилась Назигуль Таубакулова, благодаря которой и состоялся этот конкурс, а главной звездой вечера и «Наурыз аруы» была выбрана самая молодая участница конкурса – Жазира Калиева.

Аяужан Утеулинова

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