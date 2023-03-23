Келинка на вылет

В селе Самар прошёл районный этап традиционного конкурса молодых невесток.

В районном Доме культуры состоялся конкурс невесток «Аялы жас Келин». Соперничество молодых хозяюшек проходило в четыре этапа. В первой части участницы рассказали о себе и презентовали видеоролик «Один день молодой невестки». Далее они продемонстрировали творческие и интеллектуальные способности, ответили на вопросы о казахских традициях и обычаях. В творческой части на суд жюри были представлены песни, танцевальные номера и даже сценические постановки на тему «Мать и ребёнок». Было видно, что конкурсантки хорошо подготовились к мероприятию и очень старались. На третьем этапе конкурса под названием «Белый платок» они подробно рассказали об истории платка, особенностях этого аксессуара, культуре его ношения. Также были продемонстрированы старинные и новые методы повязывания платков.

Самым интересным и интригующим стал заключительный, кулинарный этап «Ас – адамның арқауы». Здесь молодые невестки готовили блюда национальной кухни, в том числе по старинным рецептам, которые сегодня стали предаваться забвению. Они пошагово рассказывали о приготовлении и предлагали попробовать. Стоит отметить, что результаты этого конкурса, после дегустации, высоко оценили гости, а главное, строгое жюри.

По итогам упорных состязаний Гран-при конкурса завоевала Дана Райымканкызы, представляющая Бастаушинский сельский округ. Первое место заняла невестка из Кулынжонского сельского округа Нурзада Токтамурат. Второго места удостоилась невестка Миролюбовского сельского округа Асель Тулепова и третье место досталось Кенжетай Акпановной из сельского округа Аккала.

Кроме того, невестка, представляющая сельский округ Самар, Жадыра Мейрамбекова была награждена в номинации «Өнерлі Келин». Невестка из Мариногорского сельского округа Гульзагира Қасымбайқызы была отмечена в номинации «Ибалы Келин». Всем победителям и призёрам были вручены специальные подарки.

Ерик Абитов

Район Самар