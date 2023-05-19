В лучших традициях

В Усть-Каменогорске в Доме дружбы – центре общественного согласия прошёл конкурс «Қыз – ұлт болашағы», организованный общественным объединением «Jan Аna» в рамках республиканского проекта «Мәдениетті ана –

мәдениетті ұлт».

Этот проект реализуется по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева и направлен на сохранение семейных ценностей, национальных традиций и воспитание подрастающего поколения.

Конкурс проводится среди учениц 9–11 классов школ области с казахским языком обучения. В нём приняли участие шесть участниц из разных городов и районов нашего региона, – рассказала председатель ОО «Jan Аna» Гульжамал Бершимбекова. – Основная цель конкурса – воспитание девочек, девушек в прекрасных традициях и обычаях нашего народа. Соревнование состоит из шести туров, каждый из которых имеет особое значение. К примеру, для одного из туров девушки подготовили видеопрезентацию по приготовлению казахского национального блюда на выбор.

Действительно, к этому домашнему заданию конкурсантки подошли со всей ответственностью – в «меню дня» были как традиционные «мясо по-казахски», баурсаки и сорпа с куртом, так и быстрый и сытный салат для нежданных гостей, сырне, жаппасай и даже специальное блюдо для зятя – «күйеу табақ». Как рассказал отец одной из участниц, они всей семьёй помогали дочери со съёмкой и подготовкой видео, а потом вместе насладились шикарным семейным ужином.

Девушки – все как на подбор – умные, красивые и талантливые. В туре «вопрос-ответ», где им предстояло рассказать о народных традициях «енші, байғазы, ерулік, көрімдік, бастаңғы, сыбаға», каждая участница всё подробно и правильно пояснила, – сообщила член жюри председатель общественного объединения «Шығыс Қазақстан мұсылман ханымдары» Мараш Матиева.

Задание ещё к одному туру – «Халқын сүйген салтын сүйер» девушки получили заранее и подготовили представления о ныне существующих и почти забытых традициях и обычаях казахского народа. В этом участницам помогали родственники, друзья и знакомые. По ходу выступления конкурсантки сумели не только показать суть того или иного обычая, но и представили национальные костюмы и объяснили значение каждого из них.

По решению компетентного жюри лучшей в конкурсе «Қыз – ұлт болашағы» была признана ученица 10 класса школы-лицея имени К. Билялова села Акжар Тарбагатайского района Нурайлым Кызырбекова. Она стала обладательницей Гран-при, а в подарок получила швейную машинку. К слову, девушка увлекается шитьём и на конкурс представила подушки и корпе в национальном стиле собственного

изготовления.

Готовиться к конкурсу мне помогали родители, бабушки, другие родственники, учителя в школе, я очень благодарна всем им за поддержку. Выбрать танец к этапу талантов тоже не составило труда, поскольку уже пять лет занимаюсь хореографией. С первого тура я была нацелена на победу, мне хотелось оправдать ожидания родных и земляков. Очень счастлива, что у меня это получилось, – отметила Нурайлым Кызырбекова.

В этом конкурсе были только победители – проигравших не было. Обладательницей первого места стала ученица школы-интерната для одарённых детей города Усть-Каменогорска Айгерим Саматова, второе место разделили между собой ученица 8 класса школы № 11 города Риддера Наздана Алимбекова и ученица 10 класса школы-лицея №3 им. Шокана Уалиханова Аружан Кайрат, Усть-Каменогорск. Почётное третье место заняли жительница областного центра Сандугаш Ергазы, 10 класс школы №23 имени М. Шаяхметова, и Айсулу Кабдрашева, ученица 9 класса Самарской средней школы имени Ж. Болганбаева, район Самар.

Все участницы получили ценные призы и подарки.

Аяужан Утеулинова

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