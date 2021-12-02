Поколение, устремлённое в будущее

В преддверии празднования Дня Первого Президента РК стало доброй традицией проведение областного конкурса активистов и лидеров из городов и районов Восточного Казахстана «Мәңгілік Ел – болашаққа ұмтылған ел».

В этом году в конкурсе приняли участие более 250 юных восточноказахстанцев. Все они – учащиеся восьмых–десятых классов общеобразовательных школ. Активность молодых ребят в подобных конкурсах закономерна, ведь они как никто другой готовы к решительным действиям, чтобы сделать жизнь в своей родной стране лучше, устремлены в будущее.

Каждая команда, участвующая в конкурсе, показала свои знания по истории Казахстана, а также представила постановку о вековой борьбе за независимость, об укреплении единства народа Казахстана. Перевоплотившись в биев и батыров, ребята рассказали, как известные исторические личности мечтали о свободной жизни потомков в мире и согласии. Они показали сценки из жизни основателей Казахского ханства – Керее и Жанибеке; одного из трёх великих биев казахского народа, авторе свода законов «Жеті жарғы» Толе би; известных казахских батыров, великих писателей, просветителей Ыбырае Алтынсарине, Абае Кунанбайулы, Аль-Фараби, Ахмете Байтурсынове.

Говорили ребята и о важных исторических событиях, которые произошли в Казахстане до и после обретения независимости, в частности национально-освободительном движении «Алаш», декабрьских событиях 1986 года, закрытии Семипалатинского ядерного полигона, создании Ассамблеи народа Казахстана.

– Мы участвуем в данном конкурсе третий раз. В этом году решили показать в спектакле историю великого казахского певца Амре Кашаубаева, голос которого покорил Париж на Всемирной выставке декоративного искусства в 1925 году. Тогда в Европе впервые услышали казахские народные песни. Талант Амре Кашаубаева покорил сердца слушателей со всего мира, – рассказывает ученица областной специализированной IT-школы-лицея Полина Акентьева.– Для нас конкурс – значимое событие. Мы на протяжении месяца готовились к нему, и сегодня выложились на все сто процентов.

Участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли учёные ведущих вузов региона, представители творческой интеллигенции. По их мнению, все команды ответственно и основательно подошли к подготовке к конкурсу, проявили свои интеллектуальные и творческие способности. Победители и призёры были определены в общекомандном зачёте.

Гран-при конкурса завоевала команда областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей. Первое место поделили команды Курчумского района и района Алтай. Серебро присудили командам областной специализированной школы-гимназии-интерната имени Жамбыла для одарённых детей, областной специализированной школы-гимназии имени Абая и Аягозского района. Третье место заняли команды Жарминского, Зайсанского районов, Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, а также специализированной мужской школы-лицея-интерната «Жас Ұлан» имени Шокана Уалиханова для одарённых детей.

Призёрам вручили дипломы и ценные призы.

Дарья Антон

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