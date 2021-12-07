Молодые, спортивные и креативные

Завершился областной конкурс «Заводная молодёжь-2021» среди рабочей молодёжи, приуроченный к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Мероприятие стало уже традиционным и прошло в регионе в девятый раз. С каждым годом количество предприятий, желающих принять в нём участие, растёт. В этом году продемонстрировали свои таланты семь команд.

Отрадно, что принимают участие не только городские предприятия, но и районные. В частности АО «Ульбинский металлургический завод», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», ТОО «Согринская ТЭЦ», Союз «Кәсіп Қорған» ТОО «Востокцветмет», Орловский производственный комплекс ТОО «Востокцветмет», ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС».

– Конкурс позволяет развить творческий и спортивный потенциал, воспитать молодое поколение в духе патриотизма и здорового образа жизни. Важно, что помогает популяризировать рабочие специальности, проводить профориентационную работу, – отметила руководитель Молодёжного ресурсного центра УВП ВКО Арайлым Есимбекова. – Выпускники колледжей и вузов в ходе соревнований ознакомились подробно с предприятиями и уже поняли, куда хотят пойти работать.

На первом этапе конкурса команды соревновались на определение лучшей молодёжной организации на предприятии. Участники предоставили членам жюри портфолио о своей работе. Согласно условиям второго конкурсного этапа команды должны были набрать наибольшее количество голосов в социальной сети, где организаторы публиковали видеоролики о профориентационной работе предприятий. Далее последовал творческий этап конкурса. Самым ярким, эмоциональным туром стал спортивный тимбилдинг, который был нацелен на то, чтобы определить самую лучшую командную работу и спортивные данные молодых заводчан.

– Мы принимаем участие в этом конкурсе уже не первый год и не раз занимали лидирующие позиции. В этот раз готовились около месяца, потому что у нас очень сильные соперники. Хорошо, что проводятся такие соревнования, ведь они не только сплачивают рабочие коллективы, но и показывают молодым ребятам, которые только заканчивают учёбу, что у нас можно отлично работать в дружной команде, – сказала специалист отдела мотивации АО «УК ТМК» Махаббат Сыгаева.

По итогам конкурсных этапов победу в номинации «Лучшая спортивная группа» одержала команда АО «УК ТМК». Лучшей творческой организацией признана команда молодёжи Орловского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет». Они же стали победителями в номинации «Лучший профориентационный видеоролик». Лучшей молодёжной организацией была признана команда ТОО «АЭС Шульбинская ГЭС».

Ребята получили свои награды из рук олимпийской чемпионки в тройном прыжке Ольги Рыпаковой. Она отметила, что спорт очень важен в воспитании молодёжи, ведь он даёт здоровье, бодрость духа и силы на различные свершения. Это то, что необходимо молодым специалистам, от которых зависит будущее страны. Также Ольга Рыпакова отметила, что за годы Независимости в Восточном Казахстане было открыто более 400 спортивных объектов, созданы все условия для массовых занятий спортом.

Примечательно, что среди работников предприятий много волонтёров. К примеру, сотрудники Усть-Каменогорской ТЭЦ принимали участие в очистке берега реки Иртыш от мусора в рамках акции «Одна река – одна судьба», волонтёры Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината в течение года помогали многодетным и малообеспеченным семьям.

Отметим, что Восточный Казахстан находится в тройке лидеров по итогам реализации общенационального проекта «Марафон добрых дел», посвященного 30-летию Независимости Казахстана. Всего в рамках празднования знаменательной даты в регионе будет проведено более 200 мероприятий.

Дарья Антон

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