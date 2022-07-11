В Усть-Каменогорске стартовал онлайн-конкурс на лучшее творческое прочтение книги среди детей и подростков.

Творческое состязание «Лето с книгой» нацелено на стимулирование читательской активности детей и подростков, мотивирование их к вдумчивому чтению, пониманию и запоминанию содержания книги, а ещё к творческому выражению своего мнения и впечатлений от прочитанного произведения.

Организаторами его стали городской отдел культуры и развития языков, Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея при поддержке акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара.

По условиям конкурса, каждый участник должен представить на рассмотрение жюри творческую работу о книге. Это может быть пересказ, эссе, сочинение, презентация, видео, мультфильм или рисунок.

Конкурсант может подготовить работу самостоятельно либо при поддержке взрослых, специалистов библиотеки, а также с использованием оборудования библиотеки имени Оралхана Бокея. Затем готовую работу следует опубликовать в любых доступных социальных сетях (Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, Twitter, LinkedIn) с единым хэштегом #летоскнигой.

Также участникам нужно пройти регистрацию в библиотеке, по почте или заполнив форму на сайте bokeylibrary.kz с указанием имени и фамилии, даты рождения, адреса, места учёбы, номера телефона, электронного адреса, информации о прочитанных книгах.

– Представленные на конкурс материалы рассмотрит компетентное жюри в составе представителей общественности и руководителей детского чтения. Итоги будут подведены в библиотеке имени О. Бокея. Каждый участник конкурса получит диплом, победитель – приз акима города. Работы конкурсантов разместят на сайте и официальных страницах библиотеки в социальных сетях, – сообщили организаторы.

Конкурс проводится с 1 июля по 27 августа. Телефоны для справок: 8 (7232) 25-17-70, 25-03-64, е-mail: ukcbs@mail.ru.

Ания Есмухамет