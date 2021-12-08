Калейдоскоп талантов

Лауреатами международного конкурса стали юные пианисты из посёлка Глубокое.

Новый дистанционный формат международных творческих проектов открыл большие возможности для проявления талантов.

В течение этого года учащиеся Глубоковской детской музыкальной школы неоднократно показывали высокие результаты на конкурсах и фестивалях различных уровней. Ярко заявить о себе на международной площадке в этот раз смогли учащиеся класса фортепиано.

Многожанровый фестиваль-конкурс «Осенние таланты», проходивший в Москве, собрал в дистанционном формате исполнителей из разных областей искусства.

В представленных видеозаписях выступлений мастерство юных пианистов из Глубокого получило высокую оценку жюри.

В итоге лауреатом І степени стал Сұлтан Бейсембин, ІІ степени – Элина Мальцева. Ребята награждены дипломами и кубками.

Благодарность за профессионализм и творческую энергию получила преподаватель В. Демагина.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Глубоковского района

Глубоковский район