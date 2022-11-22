Соблюдайте скорость и дистанцию

Снег и метель ожидаются в Восточном Казахстане.

Зима вступает в свои права на всей территории нашего региона. По информации ВК филиала «Казгидромет», 22 ноября на большей части области ожидается снег. На севере и востоке – низовая метель, ветер юго-западный, на юге области 15-20 м/с.

Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям по ВКО рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, так как во время низовой метели и тумана ухудшается видимость, возникает опасность перемётов, гололёда, заторов, массовых ДТП. Однако проявить в такую погоду осторожность следует не только автомобилистам.

– Пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, принять меры для снижения вероятности получения травм. Водителям транспортных средств строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, – говорится в сообщении пресс-службы ДЧС ВКО. – При порывах ветра не прячьтесь за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, линиями электропередачи, металлическими заборами. Не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами.

Информацию о состоянии автодорог, штормовых предупреждениях можно узнать, скачав бесплатное мобильное приложение «Дармен».

Синоптики прогнозируют снегопад и после резкое похолодание на большей части республики. Такие погодные условия будут сохранятся в течение нескольких дней.

По данным РГП «Казгидромет», на погоду окажут влияние быстрая смена барических образований и обострение атмосферных процессов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефону 112.

Аяужан Утеулинова

Фото пресс-службы ДЧС ВКО