В ВКО активно устраняют последствия аварийного отключения линий электропередач

Напомним, из-за ухудшения погодных условий, в ночь со 2 на 3 ноября в ряде районов произошло аварийное отключение электроэнергии.

Причина – шквальный ветер, падение деревьев на магистральные линии и короткое замыкание в результате шторма.

По данным Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области, по состоянию на 8:00 утра 3 ноября 2023 года в области без эдектричества оказались около 19 тысяч абонентов, из которых порядка 17 тысяч– физические лица.

«Три крупных отключения (3:40, 6:00 и 8:50 часов) произошли в Зайсанском и Курчумском районах, затронув более 14 тысяч абонентов. Причиной отключений стали обильные осадки, которые привели к заледенению проходных изоляторов на КРУН-10 кВ. Важно отметить, что АО «Объединенная энергосервисная компания» мгновенно приступила к ремонтно-восстановительным работам, и электроснабжение было успешно восстановлено в 10:10 часов для более чем 10 тысяч абонентов.

Ведутся ремонтно-восстановительные работы по обеспечению надежным электроснабжением абонентов города Зайсана», – сообщили в ведомстве.

В управлении добавили, что по состоянию на 11:00 часов отключены около 500 абонентов в других регионах области, в селах Путинцево, Новая Калина, Северное и части поселка Первомайка, сел Воздвиженка, Актас, Шегелек и Малая Буконь. Энергоснабжение на большинстве участков, затронутых стихией, восстановлено.

Отмечается, что ремонтные работы продолжают 8 аварийных бригад АО «Объединенная энергосервисная компания».

Власти региона держат ситуацию на особом контроле, мобилизованы оперативные службы.