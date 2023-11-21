Жаркие выходные

За минувшие выходные в регионе произошло семь пожаров в жилом секторе.

Как сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, в селе Быструха Глубоковского района во дворе жилого частного дома загорелся блок хозпостроек, огонь также охватил крышу бани. Пожарные ликвидировали пламя на общей площади 36 квадратных метров.

Аналогичные возгорания произошли в Усть-Каменогорске, Катон-Карагайском и Уланском районах.

Причиной большей части пожаров стало несоблюдение требований пожарной безопасности.

Специалисты департамента в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать элементарные правила: не перегружать электрические сети, не оставлять без присмотра включённые электроприборы, следить за состоянием печного отопления.

Также нельзя складировать стога, копны, скирды грубых кормов, другие легковоспламеняющиеся материалы и вещества на крышах сараев и хозяйственных строений, под линиями электропередачи, на расстоянии менее трёх метров от внешнего ограждения участка.

Важно помнить, что ответственность за пожарную безопасность несёт домовладелец.

Александра Исаева