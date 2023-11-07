Датчик мал, да удал

За последние годы в частных домах жителей Восточного Казахстана установлено около 16 тысяч датчиков угарного газа.

Спасатели областного Департамента по чрезвычайным происшествиям предупреждают владельцев частных домов об опасности отравления угарным газом. Несчастные случаи, как правило, происходят ежегодно с приходом холодов в тех домах, где печи эксплуатируют с нарушениями.

По данным пресс-службы ДЧС ВКО, в этом году от угарного газа погибли четверо и пострадали 23 человека. С начала текущего отопительного сезона в жилом секторе области уже зарегистрированы 42 пожара, в которых погибли два человека.

Сотрудники противопожарной службы совместно с полицейскими проводят разъяснительно-профилактические беседы с населением о правилах эксплуатации печного отопления. С начала отопительного сезона подобными рейдами удалось охватить уже более 68 000 жилых домов. Особое внимание уделяется социально уязвимым слоям населения. В домах этих семей были установлены датчики угарного газа. Ежегодно они приобретаются за счёт средств местных исполнительных органов и спонсоров.

– Угарный газ очень токсичный, при этом он не имеет цвета и запаха. Спасти жизнь в случае его утечки поможет специальный датчик. Мы продолжаем устанавливать пожарные извещатели в домах семей, состоящих на учёте в органах социальной защиты. В этом году поставили около 2400 датчиков, – рассказал начальник ДЧС ВКО Ергали Бахаев. – В целом за последние пять лет по региону установлено около 16 тысяч датчиков, из них более пяти тысяч – природного газа.

По словам сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям, рейды и установка датчиков помогут предупредить возможные происшествия и минимизировать количество отравлений угарным газом среди граждан.

Сотрудники ДЧС ВКО напоминают, что при эксплуатации печного отопления запрещается:

– оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

– располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и иные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

– перекаливать печи.

Пока до продолжительных зимних морозов ещё есть время – подготовьте свои печи. Помните, от этого зависит ваша жизнь, а также ваших близких.

При чрезвычайной ситуации, пожарах сообщайте об этом по номерам телефонов «101» и «112».

Артём Захаров