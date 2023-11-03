Об аварийных отключениях электроэнергии

Ухудшение погодных условий, в том числе резкое в некоторых регионах Восточно-Казахстанской области, привело к ряду сбоев в подаче электроэнергии.

За ночь со 2 на 3 ноября в ряде районов произошло аварийное отключение электроэнергии. Причина – сильный шквальный ветер, падение деревьев на магистральные линии и короткое замыкание в результате шторма.

Так, в Зайсане произошло 3 случая отключения, в том числе из-за повреждения проходных изоляторов на 10 кВт, заменой которых уже занимаются энергетики.

В районе Алтай около 10 часов вечера 02 ноября произошли сбои подачи электричества в Серебрянске, Александровке. Мокрый снег и резкое похолодание и здесь привели к аварийному отключению. Но спустя час электричество было подано потребителям.

Случались к прошлой ночи отключения и на базах отдыха Алтайские Альпы, Орленок, Изумрудный. Метель и резкое понижение температуры дали о себе знать.

С утра произошло отключение в некоторых пунктах Тарбагатайского района.

По всем аварийным участкам активно работают бригады восстановления. Постепенно аварии устраняются и производится подключение электроэнергии. Ситуация на контроле.