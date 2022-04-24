Рукотворные чудеса юных мастеров

В областной библиотеке им. А. С. Пушкина проходит выставка декоративно-прикладного творчества воспитанников школы-интерната «Ақ ниет».

На выставке «Рукотворные чудеса» представлено многообразие жанров и техник исполнения – картины из войлока и бисера, акварельные работы, шоперы, сублимационная печать, вазы из гипса, вязанные крючком изделия, подставки для телефона из дерева, а ещё серёжки и игрушки, созданные на 3D-принтере.

Авторы этих работ – воспитанники школы-интерната «Ақ ниет» в Усть-Каменогорске. Выставка приурочена к пятилетию со дня открытия этого учреждения, где обучаются 85 детей с особыми образовательными потребностями. Здесь созданы все условия для развития творческих способностей ребят.

По словам директора школы-интерната «Ақ ниет» Светланы Кривицкой, в декабре 2017 года в школе был открыт Центр компетенций, где воспитанники практически с начального звена осваивают профессиональные навыки по нескольким направлениям: бисероплетение, художественный дизайн одежды, вышивание. Также есть специальное оборудование для изготовления сувенирной продукции.

– С момента открытия школы областная библиотека является нашим социальным партнёром. Благодаря поддержке руководства и коллектива библиотеки нам удалось организовать эту выставку, – сказала Светлана Кривицкая. – Главная цель благотворительного мероприятия – формирование творческого самовыражения детей с особыми образовательными потребностями через выставочную деятельность. Нашим детям очень важно, когда видят их потенциал, отмечают творческие способности. Это их окрыляет, развивает эстетическое восприятие и инициативу.

Стихотворным выступлением выставку открыла ученица четвёртого класса Жансая Мукатай. Казахским народным танцем зрителей порадовали участницы танцевальной группы «Күншуақ».

Кроме того, Жансая представила посетителям библиотеки свои творческие работы, выполненные в технике граттаж (способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью).

– Мне очень нравится граттаж. Этой технике меня обучил педагог. Теперь я рисую и дома, и в школе. На выставке можно увидеть две мои работы «Хозяйка медной горы» и «Рыбки», – поделилась она.

Как отметила педагог дополнительного образования Майнур Амирова, которая ведёт кружковую деятельность в школе-интернате «Ақ ниет», занятия проводятся во внеурочное время и по интересам.

В числе девочек, занимающихся ручным творчеством под её чутким руководством, Гулим Тлеухан. Своё свободное время она посвящает бисероплетению. Для участия в выставке Гулим подготовила топиарий (декоративное деревце) из бисера. Надо сказать, этот вид искусства требует много труда, терпения и, конечно, творческого подхода.

А Анастасия Шумилина помимо плетения из бисера любит заниматься войлочной живописью. Большое внимание в работе она уделяет деталям.

– Анастасию и Гулим готовим по программе международного движения «Абилимпикс» в номинации «Бисероплетение». Надеемся, что в будущем нас пригласят участвовать в международных фестивалях и конкурсах по этому направлению, – рассказала Майнур Амирова.

Каждая работа, представленная на выставке, хранит в себе частичку души её автора. Этим изделия воспитанников школы-интерната «Ақ ниет» и привлекают к себе внимание.

– Люди с особыми потребностями умеют по-особенному выражать свой внутренний мир. Глядя на чудесные картины и всевозможные изделия, мы ещё раз убеждаемся в этом, – подчеркнула во время открытия выставки директор ВКО библиотеки имени А. С. Пушкина Бибигуль Шагиева.

Добавим, выставка «Рукотворные чудеса» продлится до 24 апреля. Все желающие могут не только визуально насладиться произведениями юных мастеров, но и приобрести понравившиеся изделия, тем самым придать детям уверенность, что их творческая работа интересна и востребована.

Гульжан Естаева

Фото ВКО библиотеки им. А. С. Пушкина