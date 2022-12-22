На уровне знатоков

Насколько хорошо юные восточноказахстанцы знают историю своей страны выяснили на конкурсе «Мәңгілік ел – болашаққа ұмтылған ел».

Проведение областного конкурса активистов и лидеров стало доброй традицией. Ежегодно учащиеся 8–10 классов из разных городов и районов региона приезжают в Усть-Каменогорск, чтобы блеснуть своими знаниями. В этом году мероприятие прошло в Восточно-Казахстанском училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных под эгидой празднования Года детей.

Как отмечают в Восточно-Казахстанском научно-методическом центре развития одарённости и дополнительного образования «Дарын», основной целью конкурса является воспитание нового поколения социально активных членов общества с высоким уровнем развития национального самосознания, духа патриотизма, исторического сознания и социальной памяти.

Традиционно он проводился в несколько этапов. Во время первого тура участникам 14 команд необходимо было продемонстрировать, насколько хорошо они знают историю Казахстана, пройдя тестирование. Капитанам усложнили задачу – они писали эссе на тему «Независимость превыше всего».

Второй тур позволил ребятам раскрыть свой творческий потенциал. Они представили театрализованную постановку по произведениям казахстанской и зарубежной литературы.

Участников оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли учёные ведущих вузов, представители органов исполнительной власти, научной и творческой интеллигенции, общественные деятели. По мнению жюри, все команды отличились высокой подготовкой к конкурсу, но выбрать лучшего из лучших всё же было необходимо.

В общекомандном зачёте Гран-при завоевала команда областной специализированной школы-лицея-интерната для одарённых детей.

Первое место заняла команда района Алтай. Второе место разделили две команды: областная специализированная школа-гимназия-интернат имени Жамбыла для одарённых детей и областная специализированная школа-лицей для детей, одарённых в области математики, физики, информатики. Тройку победителей замкнули три команды – специализированный лицей «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» для одарённых детей города Усть-Каменогорска, команды города Усть-Каменогорска и района Самар.

Победители и призёры получили дипломы и денежные сертификаты.

– Основательно готовились к конкурсу, – поделилась участница команды из Алтая, ученица 10 класса Школы-лицея № 12 Даяна Акпаева. – На репетициях работали над каждой деталью, чтобы достойно представить свой район. У нас всё получилось, заняли первое место и выиграли сертификат на сумму 100 тысяч тенге, а ещё узнали много интересного, зарядились яркими эмоциями и хорошим настроением.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено центром «Дарын»