Кто приехал к нам на бал?

Вечер, наполненный музыкой и волшебством. Куклы разных народов мира встретились в сказочной атмосфере бала, чтобы выбрать принца и принцессу «Үміт»…

Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Үміт» совместно с Советом матерей АНК РК провели творческий конкурс среди воспитанников «Үміт ханзадасы мен ханшайымы». На мероприятие приехали гости из других городов региона, а также выпускники центра.

Проведение подобных конкурсов давно стало доброй традицией. Юные воспитанники не перестают удивлять восточноказахстанцев интересными театрализованными постановками и музыкальными номерами. В этом году мероприятие также отличилось оригинальностью «Әлем қуыршақтары» («Куклы мира»).

Такой формат выбран не случайно. Ведь все дети любят играть в куклы. Девочки с удовольствием их наряжают, а мальчики выстраивают солдатиков. Кстати, как отмечают психологи, игра в куклы – это не только весёлое времяпрепровождение, но и способ решить различные психологические проблемы детей.

Участники в возрасте от пяти до восьми лет в костюмах разных народов мира боролись за звание «Үміт ханзадасы мен ханшайымы».

Также в конкурсе ребятам присуждались номинации: «көрікті – сымбатты» («обаятельная – привлекательный»), («нәзік – қайратты» («нежная – мужественный»), «өнерлі – өнерлі» («талантливая – талантливый»), «инабатты – парасатты» («учтивая – рассудительный»).

«В моём огромном царстве живут самые разные куклы всех народов мира, и я с большим удовольствием с помощью своего волшебства оживлю их для вас», – с этих слов начала представление Фея кукол, и на сцене появились пары из Мексики, Китая, Африки, Германии и Чукотки.

В трёх турах участникам необходимо было презентовать себя, проявить смекалку и отгадать загадки про сказочных героев, дефилировать в нарядах, а также раскрыть свои способности в конкурсе талантов.

Ребята справились на отлично, и членам жюри было сложно определить лучших из лучших. Всё же принца и принцессу нужно было выбрать. Ими стали куклы из Германии – Максим Строй и Кристина Аржанова.

Завершилось мероприятие награждением победителей, а также вручением участникам подарков от спонсоров.

– К конкурсу дети готовились несколько месяцев, – рассказала заместитель директора по воспитательной части Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Үміт» Сауле Алимбаева. – В этом году мероприятие вдвойне особенное, потому что участвуют маленькие воспитанники. Среди них есть те, кто впервые вышел на сцену. Подобные конкурсы раскрывают творческий потенциал детей и позволяют им поверить в себя и свои силы.

Отметим, что в центре уделяют большое внимание выявлению активных, креативных, находчивых, одарённых детей и вовлечению их в активное творчество. Здесь работают 19 творческих кружков, руководители которых выявляют у детей предрасположенность к какому-нибудь виду деятельности: одни любят готовить, другие – танцевать, а третьи – создавать что-нибудь своими руками. Благодаря индивидуальному подходу воспитанники центра всесторонне разиваются и неизменно становятся победителями и призёрами различных конкурсов и соревнований.

Александра Исаева

Фото Тлеубека Шаяхмета