Экскурсия с закрытыми глазами

«Что такое иммерсивная прогулка и куда она ведёт?» Спешим сообщить: ходить никуда не нужно. За вас это сделает… воображение.

Современные библиотеки давно перестали быть просто читальными залами. Сегодня – это культурно-досуговый центр, в котором увлечённые и любознательные люди находят занятие по душе.

Коворкинг-центры, IT-курсы, 3D-дизайн и архитектурное проектирование, робототехника и программирование, студия цифровой моды, языковые курсы, творческие кружки… В наши дни этим уже никого не удивишь.

Однако сотрудники Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки (ВКОДЮБ) придумали, чем заинтересовать как постоянных читателей, так и гостей. Они решили устраивать иммерсивные прогулки…

– Это интерактивная пешеходная прогулка, являющаяся абсолютно новым видом развлечения и отдыха, – пояснили сотрудники ВКОДЮБ. – Участнику необходимо надеть специальные наушники, завязать глаза повязкой и, слушая голос проводника в наушниках, отправиться в небольшое путешествие.

…Первые испытали на себе чудо-устройство постоянные читатели. Их ждали приключения и романтика походной жизни, а ещё ребята обнаружили пещеру, в которой нашли интересные артефакты…

По завершении прогулки они наперебой делились впечатлениями.

– Понравились спецэффекты. Глаза закрыты, но у меня было полное погружение в реальность, – удивилась одна из участниц иммерсивной прогулки, Алина Криворучка.

– Проводник в наушниках говорит, а ты в воображении создаёшь свой мир, – добавил Алишер Азатов. – Было ощущение, что рядом действительно пробегал табун лошадей, что я сидел у костра и пел песню. Впечатления непередаваемые, испытал настоящий экстрим.

Участники с уверенностью сказали, что обязательно придут ещё раз, и друзей позовут. А ещё ребят заинтересовало, что в скором времени в библиотеке планируют организовать иммерсивные экскурсии по областному центру, а также по интересным и памятным местам Восточно-Казахстанской области.

Как отмечают организаторы, иммерсивные экскурсии – отличная возможность знакомить подрастающее поколение с историей и культурой малой родины, используя привычные для них гаджеты. В таком формате, уверены они, ребята с удовольствием будут изучать что-то новое и полезное и им не будет скучно. Кстати, в этот раз прогулка была посвящена 75-летию известного историка-археолога Зайноллы Самашева и найденным им ценным артефактам.

Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих совершить иммерсивную прогулку и обещают, что участников ждёт погружение в параллельный мир, полный ярких событий, глубоких впечатлений и неожиданных открытий. Нужно лишь слушать голос в наушниках и мысленно бродить по мирам, созданным вашим воображением…

Татьяна Кравченко