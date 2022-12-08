В мире книг

Масштабным книжным фестивалем-эстафетой «Город читающих детей» подвели итоги Года детей в Казахстане в областной детско-юношеской библиотеке.

Мероприятие началось с презентации самых востребованных и читаемых детьми книг, а также книг, которые написали участники клуба «Кітап story» под руководством Динары Китапбаевой.

– Мы с ребятишками из нашего клуба пишем собственные книги, и я горжусь тем, что они есть на полках библиотеки. Книга всегда учит нас фантазировать, представлять, мыслить, выходить за грани того, что мы привыкли видеть, и этому я обучаю детей на своих занятиях, – рассказала руководитель книжного клуба.

Помимо книг, гости фестиваля смогли оценить рисунки детей из клуба «Сиқырлы бояулар» – «Волшебные краски» и поделки участников клуба «Шебер қолдар» – «Умелые ручки». К слову, ребята с удовольствием посещают все кружки. В одном только клубе рисования в две смены занимаются двадцать юных художников.

– На этом празднике мы хотели представить зрителям таланты самых активных читателей нашей библиотеки и подвести итоги работы различных клубов, открытых в рамках Года детей в Казахстане. Ну и, конечно же, главная наша цель – подарить малышам счастливые моменты, ведь помимо выставки и концерта мы приготовили для них подарки от спонсоров библиотеки, – отметила руководитель центра массовой работы Акерке Досанова.

В этот яркий праздничный день свои видеопоздравления читателям библиотеки прислали детские писатели из разных регионов страны, в том числе и Ольга Гумирова, писатель, журналист и редактор республиканской детской газеты «Дружные ребята» и координатор команды волонтёров «Охотники за петроглифами».

После завершения поздравлений и официальной части своими завораживающими танцами порадовали зрителей танцевального клуба «Керім-ай», под руководством Актолкын Жансаповой. Танцевальным па в клубе обучаются около тридцати девочек в трёх возрастных категориях. Старшая группа представила зрителям народный танец «Балауса», участники средней группы выступили в образе белых лебедей в танце «Аққу», а малышки из младшей группы станцевали танец озорных кукол «Қуыршақ».

Не остались в стороне и участники кружка «Библиоша», где малыши учатся правильно читать и понимать разные книжки. С помощью своего руководителя ребята поставили сценку по сказке «Колобок». А дети из центра «Play and learn English» показали сказку о трёх поросятах на английском языке. Самой высшей оценкой для маленьких актёров стали бурные аплодисменты зрителей, которые остались в восторге.

– Главная награда для нас, библиотекарей, – видеть счастливые лица талантливых, креативных, грамотных, умных маленьких читателей. И это стоит того, чтобы такие праздники были, чтобы государство всегда нас поддерживало. Я думаю, у нас растут достойные ребята, которые будут жить и трудиться в родном Казахстане, – считает руководитель центра обслуживания читателей Александра Дёмина.

В этот праздничный день на сцене дети пели песни на разных языках, играли кюи на домбре и даже декламировали отрывок из поэмы Мукагали Мукатаева «Аққулар ұйықтағанда».

– Моей дочери семь лет, она ходит в танцевальный кружок и в восторге от занятий. Я рада, что сегодня ребята выступили на сцене, фестиваль прошёл замечательно – поделилась своим мнением мама одной из участниц праздничного концерта, Айгерим Калижанова. Она пожелала удачи коллективу библиотеки и всем её читателям.

Восточноказахстанские библиотекари пригласили к участию в эстафете своих коллег из детских библиотек всей страны. Эстафету приняли Карагандинская областная юношеская библиотека имени Ж. Бектурова и Актюбинская областная библиотека имени Н. Байганина.

Аяужан Утеулинова

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