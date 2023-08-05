ЖКХ

Кто намусорил?

05.08.2023
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В ВКО идёт борьба с несанкционированными свалками.

В 2022 году, по данным АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», в области выявлена 241 несанкционированная свалка, из них 42 размещены на частных территориях. На сегодняшний день ликвидирована 191 (79%) стихийная свалка.

Для того чтобы избавиться ещё от 42 несанкционированных свалок, расположенных на частных территориях, Департамент полиции Восточно-Казахстанской области проводит работу по принятию мер в отношении лиц, на территории  которых они выявлены.

Мария Симонова

 

05.08.2023
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