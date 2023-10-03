Всё под контролем: пусковой котел на Риддер ТЭЦ проходит «обкатку»

После разрушительных взрывов и аварий, возникших по причине многолетнего попустительства, на Риддер ТЭЦ была фактически заново выстроена технологическая цепочка. Летом в горняцкий город буквально со станка везли оборудование, производили его монтаж, и вот уже в первый осенний месяц разожгли пусковой котёл, который теперь проходит обкатку. Временные остановки для устранения замечаний – рядовое дело, говорят специалисты. Только так, на ходу устраняя все недостатки, можно качественно подготовить теплоисточник к предстоящей зиме.

Прошлой зимой казахстанцы с содроганием наблюдали за ужасающими авариями на ТЭЦ в Риддере. До такого состояния предприятие, обеспечивающее теплом моногород с населением почти в 60 тысяч человек, довели не природные катаклизмы и стихии, а неоднократные нарушения технологического процесса и многолетнее отсутствие каких-либо ремонтных работ. Всё это привело к тому, что ТЭЦ буквально разлетелась на запчасти.

За крайне короткий период специалистам удалось практически с нуля выстроить технологическую цепочку, чтобы грядущей зимой один из самых холодных городов Казахстана не остался без тепла.

– Впечатляют масштабы проведённых работ. И это буквально за 2,5 месяца. Я в своей практике такого не помню, – говорит Айтказы Шерубаев, один из самых авторитетных ветеранов теплоэнергетики Восточного Казахстана, прибывший в Риддер в период запуска ТЭЦ.

Однако, даже новый автомобиль требует обкатки. А что говорить об огромном и сложном оборудовании, которое будет отапливать целый город. Накануне был запущен первый котёл, его проверяют, изучают и тут же устраняют замечания. Сейчас, пока не наступили холода, агрегат опробовали, а затем остановили для дополнительного обследования, дабы избежать «сюрпризов» зимой.

– Согласно правилам, оборудование электростанций, прошедшее капитальный ремонт, подлежит приёмо-сдаточным испытаниям под нагрузкой 48 часов. Комплексное опробование оборудования считается проведённым при условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования в течение 72 часов на основном топливе с нормальной нагрузкой и проектными параметрами пара (для газотурбинных установок) для тепловой электростанции напором и расходом воды, – сообщил аким Риддера Даулет Батырбаев на своей странице в социальных сетях и оповестил население о временной остановке котла №3.

Стоит отметить, что власти региона с самого начала восстановительных работ на ТЭЦ шаг за шагом освещают процесс в средствах массовой информации и социальных сетях, дабы все казахстанцы, а главное сами риддерцы, осознавали масштаб и уровень реконструкции.