Запуск котлов на Риддер ТЭЦ будет производиться поэтапно

Все шесть котлов теплоэнергоцентрали города Риддера – в ремонте. Три из них будут готовы уже к концу сентября, оставшиеся – в октябре. Их планируют вводить в эксплуатацию постепенно, в соответствии с температурным режимом, и выйти на максимум уже к пику холодов.

Ход ремонтных работ на Риддер ТЭЦ, ставшей прошедшей зимой самой обсуждаемой, – объект пристального внимания властей и жителей региона. Полномасштабная реконструкция объекта вселяет уверенность, что в грядущий отопительный сезон в квартирах жителей горняцкого города будет тепло.

К слову, сейчас, по данным городских властей, работы завершены на 49%. Задействованы 9 предприятий, порядка 400 человек.

Так, готовность котла №1, согласно плану, составляет 65,7 %, №2 – 47,3 %, №4 – 43,6 %. Остальные три котла также отремонтированы практически на половину. Отставаний от графика нет.

Напомним, наряду с этим в Риддере ведется реконструкция тепловых сетей. Предварительно были определены аварийные участки, за капремонт более двух километров сетей отвечают сразу две подрядные организации. На сегодняшний день работы идут к завершению.