Ремонтные работы на Риддер ТЭЦ близятся к завершению

Представители компаний-подрядчиков проводят гидравлические испытания котлов. Сегодня испытывается третий котёл, сети опрессованы. Также идёт активная работа по передаче Риддер ТЭЦ в государственную собственность, подписан договор доверительного управления имущественным комплексом теплоисточника.

Со вчерашнего дня начался процесс заключения договоров на поставки угля и мазута. АО «Каражыра» подтвердило свою готовность к отгрузке, отправлено гарантийное письмо от акимата Восточно-Казахстанской области, соответственно, есть возможность для полного финансирования. Вагоны для твёрдого топлива также имеются в необходимом количестве.

Кроме того, уже идёт набор персонала для работы в предстоящем отопительном сезоне, заключаются договоры с физическими и юридическими лицами – абонентами Риддера.

Напомним, что на ремонт Риддер ТЭЦ из республиканского бюджета в этом году выделено 8,3 миллиарда тенге, из которых 7,2 млрд направлены на ремонт непосредственно котлоагрегатов и другого оборудования на самой ТЭЦ, а оставшиеся 1,1 миллиарда – на ремонт теплосетей. Из областного бюджета дополнительно выделено 554 миллиона тенге. Это колоссальные средства, в таком объёме они не осваивались на теплоисточнике никогда. Освоение бюджетных средств и все ремонтные работы идут в соответствии с графиком, к новому отопительному сезону город должен быть полностью обеспечен теплом.