Мастера

Живые цветы в ювелирной смоле

01.04.2022
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Гребешок с анютиными глазками и снытью, колечко с незабудками и кулон с гортензией – рукодельница из посёлка Глубокое Вероника Шимина создаёт удивительные украшения из живых цветов.

Иногда во время затяжной зимы или хмурой осени хочется хотя бы ненадолго вернуться в жаркие летние деньки. Такую уникальную возможность может подарить талантливая и творческая девушка Вероника. Конечно, у неё нет таких фантастических изобретений, как машина времени или телепорт. Зато она вполне профессионально создаёт аксессуары с настоящими цветами и тем самым дарит всем вокруг частичку лета.

Заниматься рукоделием она начала четыре года назад. Интерес к этому возник при создании плетёных браслетов и булавок из бусин. Спустя время девушка решила переключиться на более сложное направление хендмейда.

Уже год Вероника работает с эпоксидной смолой и различными растениями, делая из них невероятной красоты кулоны, кольца, серьги, браслеты, гребешки и подсвечники.

– Почему мой выбор пал именно на живые цветы и эпоксидную смолу? Это сложно объяснить. Впервые увидела подобные украшения в социальных сетях. Мне показалось, они необычные и очень красивые, – рассказала Вероника. – Захотелось научиться изготавливать их. В интернете было много обучающих курсов, но я решила, что справлюсь сама. Помогли видеоуроки с YouTube-каналов.

Сейчас для Вероники это занятие стало чем-то большим, чем просто хобби. В качестве определения удачнее всего подойдёт слово «работа», причём любимая и интересная.

Рукодельница много трудится, чтобы охватить цветочной красотой всех желающих. Модниц, мечтающих обладать такими аксессуарами, немало. Оригинальные украшения от Вероники носят жительницы разных уголков Казахстана, а также ближнего зарубежья.

Бижутерия из эпоксидной смолы на сегодняшний день, действительно, очень популярна. Эти изделия с разнообразными растениями выглядят весьма эффектно и в то же время нежно, привлекая к себе внимание окружающих. На первый взгляд украшения из эпоксидной смолы могут показаться увесистыми, на самом деле они лёгкие.

– Для изготовления украшений я использую качественную смолу, которая не желтеет. Кроме того, долговечность изделия зависит от бережного отношения. Важно не оставлять его под прямыми солнечными лучами, не подвергать химическому воздействию, – отметила мастерица.

Обычно на создание одной работы требуется около пяти дней. Сначала заливка цветов эпоксидной смолой в молд (специальная форма). Далее уже застывшее украшение достают из молда и приступают к его шлифовке. Затем следуют дозаливка, полировка и крепление фурнитуры.

Самым сложным этапом Вероника называет шлифовку. Так как это пыльный процесс, во время которого нужно удалить все портящие внешний вид мелочи. Иногда этот процесс может занимать около часа.

– Такие украшения я начала создавать в октябре, цветы уже не цвели. Поэтому пришлось заказывать их через интернет-магазин, но качество и внешний вид оставляли желать лучшего. Позже заказала цветы у девушки из Ставрополя. Она занимается сушкой цветов около трёх лет. До сих пор обращаюсь к ней, – поделилась Вероника. – Бывает, собираю и сушу сама. Заливать можно любые цветы. Главное, чтобы они были  хорошо высушены, иначе со временем сгниют внутри украшения.

Больше всего ей нравятся изделия с незабудками. Неудивительно, ведь эти нежные голубые цветки мало кого могут оставить равнодушными. Наряду с ними большим спросом пользуются анютины глазки, озотамнус, гелихризум, сныть, ромашка, гипсофила и другие растения.

Помимо высушенных цветов и листьев в украшение можно поместить бисер, ракушки и многое другое. Всё зависит от глубины фантазии исполнителя работы и имеющихся в наличии материалов. Кстати, мастерица изготавливает из эпоксидки и кулоны с фотографиями внутри – неплохой способ сохранить в памяти счастливые мгновения жизни.

У Вероники есть одна заветная мечта – когда-нибудь открыть свой собственный отдел с украшениями ручной работы. А ещё в скором времени она планирует изготавливать брошки и заколки с цветами, которые никогда не завянут и не потеряют свой прежний вид. Пожелаем ей дальнейших творческих свершений и удачи!

Гульжан Естаева

Фото из архива Вероники Шиминой

Глубоковский район

01.04.2022
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