Дуэт любви и искусства

«Изначально предполагалось, что это будет горшок под цветы, а вышла ваза в виде сердца», «Вот такая пиала получилась – можно наливать чай», – будто издалека слышался голос Юлии Джужук, и я, подключив фантазию, представила процесс создания из бесформенной массы глиняного чуда…

Как уже догадался читатель, речь пойдёт о гончарном деле, вернее, о мастерах, которые занимаются этим волшебным ремеслом.

ДЕЛО СЛУЧАЯ

Супруги Дмитрий и Юлия Джужук живут в Алтае. Осенью они открыли первую в районе гончарную мастерскую, в которой не только создают эксклюзивные изделия, но и делятся опытом со всеми желающими. Однако начнём рассказ по порядку…

Если бы Дмитрию несколько лет назад сказали, что он откроет своё дело, пожалуй, юноша бы не поверил. Он вообще не планировал связывать свою жизнь с творчеством, а после окончания школы хотел поступить учиться на автомеханика. Однако судьба распорядилась иначе.

– Дима нарисовал картину, учитель оценила и предложила поступить в колледж декоративно-прикладного искусства в Алматы (Дмитрий родом из Алматинской области. – Прим. авт.), – поделилась Юлия. – Практически за две недели до начала учебного года он собрал документы, сдал все экзамены и, получив грант, поступил на специальность «художник-керамист».

После свадьбы супруги вернулись на малую родину Юлии – в район Алтай. Посоветовавшись, решили открыть своё дело. Было много вариантов. Наконец, Юлия предложила открыть гончарную мастерскую, ведь такого в районе ещё не было.

Воплотить задуманное в жизнь помог Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы.

– О проекте мы узнали случайно, от своих знакомых, – рассказала Юлия. – Решили поучаствовать в нём: прошли обучение, защитили бизнес-идею и получили грант. На выделенные финансовые средства закупили необходимое оборудование и материалы и приступили к созданию изделий. Если бы не господдержка, сомневаюсь, что смогли бы самостоятельно открыть мастерскую. Теперь рассказываем о проекте своим друзьям и знакомым.

УЧИМ СОЗДАВАТЬ КРАСОТУ

Мастера изготавливают из глины кружки, сахарницы, тарелки, шкатулки, горшки под цветы, вазы, подсвечники, сувенирную продукцию… К примеру, сейчас они лепят игрушки в новогодней тематике.

Идеи будущих эксклюзивных работ рождаются из творческого воображения. Бывает, что понравится сувенир из Интернета, но обязательно в него внесут свою изюминку. Даже изделие, у которого в процессе лепки случайно образовался брак, становится эксклюзивом. Умелые руки и безграничная фантазия знают своё дело.

В доме семейства Джужук немало изделий ручной работы. Для дочери Дмитрий изготовил персональную кружку. Стоит ли говорить, что она стала её любимой?!

Юлия поделилась, что уже заказала мужу подарок на Новый год – горшки для запекания в духовке.

– Мы, женщины, любим всё красивое, – отметила она. – Мне очень повезло, что муж может исполнить любое моё желание и сделать всё сам.

Не так давно супруги стали проводить мастер-классы для всех желающих освоить азы лепки или работы за гончарным кругом.

Работа с глиной – трудоёмкий процесс. Сначала её необходимо промять вручную, как тесто. Затем положить в центр гончарного круга и снова промять, чтобы вышел воздух. Если пузырьки воздуха не выйдут, то в будущем изделие может взорваться. Обязательно необходимо регулярно смачивать руки, поскольку этот материал любит воду. После того как изделие приобрело необходимую форму, его необходимо просушить. В среднем на это уходит дней десять. Затем оно отправляется на первый утильный обжиг на 6-7 часов при температуре 900 градусов. После этого нужны сутки, чтобы дать ему остыть. Только потом оно покрывается глазурью и ставится в печь для обжига при температуре 1200 градусов.

Писать, конечно, проще, чем создавать. Но благодаря чуткому руководству Дмитрия рождаются оригинальные работы. Эмоции, которые испытывают участники мастер-классов, когда получают готовые изделия, созданные своими руками, бесценны.

– Мастер-классы проводит супруг, я занимаюсь ведением документации, – объяснила Юлия. – Бывает, что помогаю ему. В работе с глиной всё должно делаться плавно, без суеты и нервозности. Это настоящая арт-терапия, которая позволяет абстрагироваться от внешнего мира, с головой уйти в творчество и отдохнуть. Эти занятия полезны как для детей, так и для взрослых. Работа с волшебным материалом – глиной – развивает мелкую моторику, воображение, творческие способности.

Супруги планируют дальше развиваться и открыть мини-керамический завод по производству изделий из глины. Свою продукцию они хотят реализовать не только в районе и области, но и по Республике Казахстан.

Как отметил директор Карьерного центра района Алтай Берикжан Бекбусинов, гончарная мастерская семьи Джужук вполне может стать брендом района.

– Мастера налаживают выпуск своей продукции, проводят мастер-классы для желающих, их приглашают в школы, – рассказал Берикжан Бекбусинов. – Район Алтай обладает высоким туристическим потенциалом. Было бы здорово, если бы они тоже включились в работу – например, проводили мастер-классы по изготовлению глиняных сувениров для туристов. Люди бы сами изготавливали их и забирали с собой, а потом рассказывали родным и знакомым, что были в районе Алтай и сделали это своими руками. В целом, это положительно скажется на туристическом имидже района.

Возрождая народные традиции и превращая их в бизнес-проекты, умельцы из разных уголков Восточного Казахстана не только способствуют развитию декоративно-прикладного искусства, но и вносят свой вклад в общее экономическое и социальное развитие региона.

Татьяна Кравченко