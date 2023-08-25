Волшебные бусы из самоцветов

У мастера из Усть-Каменогорска Ольги Овчинниковой с самоцветами особый творческий диалог. Она не просто создаёт эксклюзивные украшения, но и знает, как правильно подобрать камень, чтобы он стал талисманом для своего владельца.

Сапфир, агат, гранат, аметист… О них героиня повествования может рассказывать бесконечно, да так увлекательно, что теряешь счёт времени. Возможно, сказывается её профессиональная деятельность. Ольга Овчинникова работает учителем химии в Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления Усть-Каменогорска. Также она окончила высшее учебное заведение по специальности «психолог».

СПОСОБ РЕЛАКСА

Все дети любят заниматься творчеством, будь то рисунки, аппликации или, к примеру, вязание. Ольге нравилось наряжать своих кукол в необычные платья и костюмы. В школьные годы она разбирала старые украшения и создавала из них свою бижутерию. Со временем увлечение позабылось. В творческую стезю она вернулась, когда вышла в декретный отпуск.

– Как-то по телевизору шла программа, в которой рассказывали про творчество, она меня заинтересовала, – поделилась Ольга Овчинникова. – Пожалуй, с этого всё и началось. Я стала пробовать себя в разных видах рукоделия: занималась макраме, создавала картины из сухоцветов. Даже на заказ что-то делала. Сейчас понимаю, что всё это примитивно, но тогда казалось совершенством.

Около семи лет назад мастер увлеклась изготовлением бижутерии – браслетов, ожерелий, серёг, брошей. Сначала Ольга приобретала готовые украшения и переделывала их, со временем стала создавать авторские работы. От изделия к изделию росло мастерство не только в технике, но и подборке камня для определённого человека. За это время поклонниками её творчества стали как казахстанские, так и зарубежные утончённые ценители прекрасного. Часто Ольгу можно встретить на ярмарках творческого объединения мастеров «Ассорти».

– Первое украшение из натуральных камней, которое у меня появилось, было очень тяжёлым, не могла его носить, – вспоминает мастер. – Сначала работала с камнями, которые мне просто нравились. Постепенно стала изучать их свойства, совместимость, прошла несколько мастер-классов. Захотела сделать изделие из сапфира, уточнила, что он подходит мне по знаку Зодиака. Сейчас, конечно, не полагаюсь только на гороскоп – использую и нумерологический расчёт, поскольку не всегда камень подходит по энергетике. Был интересный случай. У меня есть две подруги. Одна из них заказала украшение с гематитом. Я сделала. Вторая подруга захотела такое же. И я сделала всем нам одинаковые. Они браслеты не снимают, а я не ношу, некомфортно.

По словам мастера, на первый взгляд может показаться, что в создании бижутерии из натуральных камней нет ничего сложного. Однако это не так. Во-первых, нужно выбрать качественный материал. Ольга заказывает камни в специализированных магазинах Костаная, Кокшетау и Алматы. Там уже хорошо знают её предпочтения.

Во-вторых, садиться за работу нужно обязательно в хорошем настроении, иначе ничего не получится, да и украшение не зарядится положительной энергетикой.

– Такое состояние я называю «на кураже», когда в голове появляется образ будущего изделия и тебе хочется скорее претворить его в жизнь, – отметила мастер. – Люблю работать ночью, в тишине. Во время процесса мир словно замирает. Могу просидеть до утра, а потом пойти на работу. При этом не чувствую усталости, наоборот, прилив сил. Хобби для меня – отличный способ релаксации.

КАМНИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Каждый камень обладает определённой силой и энергетикой. С древних времён люди пытались разгадать их невероятные магические и целебные свойства. Появился даже раздел альтернативной медицины, который изучает их воздействие на духовное и физическое состояние человека – литотерапия.

Ольга уверена, что правильно подобранный камень может помочь добиться желаемых результатов, восстановить здоровье и принести много положительных эмоций своему хозяину.

– Когда заказывают украшение, высчитываю, что подходит человеку, – подчеркнула она. – Конечно, просто ждать, что камень всё сделает за вас, нельзя. Это так не работает. Амулет помогает тому, кто точно знает, чего хочет и стремится к цели. Литотерапевты рекомендуют носить украшения из натуральных камней на запястье либо на шее.

Как оказалось, есть сугубо мужские камни – чёрный агат, тигровый и даже бычий глаз. А вот розовый кварц называют женским камнем, он считается символом любви, душевной гармонии, спокойствия и искренности. Говорят, что защищает от дурного энергетического воздействия, усиливает интуицию, помогает настроиться на нужный лад. Девушкам розовый кварц поможет быстрее найти свою вторую половинку.

Одна из самых редких и дорогостоящих разновидностей агата – розовый агат Ботсвана, или камень рассвета. Он зачаровывает удивительным слоистым рисунком. Легенды гласят, что ботсванские агаты – это осколки орлиных глаз. Камень обладает разными свойствами – помогает поверить в свои силы, быть целеустремлённым, справиться с последствиями стресса, нормализовать сон, побороть апатию и депрессивное настроение.

Сапфир называют королевским камнем. Считается, что печать царя Соломона была изготовлена именно из этого удивительного самоцвета. Его всегда ценили за насыщенный цвет, который отличался поразительной глубиной. Этот удивительный камень развивает мудрость и дар рассудительности, раскрывает творческий потенциал и умножает энергию.

– Все камни уникальные, в них столько природной красоты и величия, – подчеркнула Ольга. – Мне по энергетике близки аквамарин и сапфир. – Кстати, если украшение из камня трескается – это считается хорошим знаком. Значит, он впитал всю отрицательную энергию человека. Нежелательно давать украшения носить другому. Если так случилось, изделие нужно почистить, используя морскую соль или свечу.

…«Какие у вас планы относительно творчества, может, мечтаете открыть собственную мастерскую?», – задаю вопрос Ольге Овчинниковой. Мастер, не раздумывая, отвечает: «Грандиозных планов нет. Мне доставляет удовольствие то, чем занимаюсь. У меня часто спрашивают, почему не выкладываю фотографии своих работ в социальных сетях. Для меня это не главное. За это время могу сделать очередное украшение и порадовать ещё одного человека. Потому что каждое изделие сделано с любовью».

Татьяна Кравченко