Красота как традиция

Мастер-ювелир Оралбек Беккалиулы из района Самар хорошо известен не только в области, его изделия в национальном стиле вызывают восхищение даже у зарубежных ценителей этого вида искусства.

Ювелирные украшения – это неотъемлемая часть казахского национального костюма. Восточные женщины всегда умело себя украшали, и изделия из драгоценных металлов играли в этом ключевую роль. Увесистые серебряные и золотые подвески, серьги и кольца с орнаментами, украшения для волос и ожерелья, инкрустированные натуральными камнями…

В умелых руках Оралбека удивительным образом в единое целое соединяются древнейшие этнические мотивы казахского народа и современный стиль. Как рассказывает Оралбек, мастерство передалось ему по наследству от отца и деда, которые филигранно занимались чеканкой по металлу.

– Можно сказать, что это наше семейное дело. Оно передаётся из поколения в поколение, – рассуждает молодой мастер. – Отец Беккали и дедушка Ниаш Сексейулы были ремесленниками и занимались в основном изготовлением и украшением конской упряжи и оружия из железа. Мой талант проявился в ювелирном искусстве.

Оралбек вспоминает, что с детства интересовался ремесленничеством. Окончив Алматинский педагогический университет имени Абая, с успехом защитил дипломную работу «Ювелирное дело», решив раз и навсегда связать свою судьбу с изготовлением украшений. Его стаж на сегодняшний день составляет более десяти лет, а изделия раскупают не только по всему Казахстану. Много заказов поступает и из-за границы.

В целом, на изготовление одного золотого или серебряного украшения у него уходит от одной недели до месяца, в зависимости от сложности дизайна и выбора материала. Ведь недостаточно просто расплавить металл и обработать камень – настоящий мастер выполняет работу с вдохновением, часами оттачивая заказ в мастерской и доводя его до совершенства.

– Раньше я делал только женские украшения, – рассказывает ювелир. – Но постепенно стало всё больше поступать заказов на изготовление мужских перстней.

Сейчас Оралбек Беккалиулы вместе с супругой Камшат и двумя дочерьми проживает в селе Самарское. Он работает учителем художественного труда в школе-лицее имени Жубандыка Болганбаева. Камшат также окончила художественный факультет Алматинского педагогического университета имени Абая. Она учит школьников древнему ремеслу изготовления изделий из войлока.

– Не знаю, какую профессию выберут дочери, когда вырастут, пока они ещё совсем малы, но мы с супругой поддержим любое их решение. Уже сейчас они с интересом наблюдают за нашей работой и помогают. Если захотят постичь тонкости ремесла, передадим им все свои знания и навыки, – говорит Оралбек.

Семейная пара участвует в различных выставках, прославляя свой район и область. К примеру, несколько лет назад они побывали на ярмарках и международных выставках мастеров в Петропавловске, Отраре, Усть-Каменогорске, Семее и завоевали там награды в различных номинациях.

Также Оралбек и Камшат являются членами Союза мастеров прикладного искусства Восточного Казахстана и Союза ремесленников Республики Казахстан и намерены прославлять свою республику на международных выставках.

– Наша цель – популяризировать традиции, культурное и духовное наследие казахского народа. Ювелирные украшения в этностиле многим нравятся, мы хотим приобщить молодёжь к традициям нашей страны, – говорит ювелир. – Планируем наладить масштабное производство и надеемся, что получим в этом начинании поддержку от государства в виде грантов и субсидий. Хотелось бы также начать обучать всех желающих этому ремеслу, но это пока задача на перспективу.

Восточный Казахстан не случайно называют колыбелью мастеров прикладного искусства. Нет сомнений, что благодаря таким талантливым людям, как Оралбек и Камшат, весь мир узнает о традициях, культуре и искусстве казахского народа.

Екатерина Скударнова