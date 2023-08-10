Мгновения лета в каплях смолы

Сухоцветы, ювелирная смола, формочки, и конечно, безграничная фантазия – всё, что нужно для творчества Ирины Шальневой. Мастер из Усть-Каменогорска около пятнадцати лет создаёт оригинальные украшения.

Волшебство! Именно так можно описать процесс изготовления бижутерии. Похожие на янтарные серьги, кулоны, броши, браслеты, игриво переливаются на солнце, а застывшая красота сухоцветов притягивает внимание на долгое время.

Ирина продлевает недолгий век цветов, сохраняет и подчёркивает их красоту – под прозрачным слоем смолы они кажутся помещёнными за стекло или погружёнными в воду… Она – единственный мастер в областном центре, который профессионально работает со смолой в разных техниках.

В УНИСОН С ТВОРЧЕСТВОМ

По образованию Ирина Шальнева педагог. Многие годы она работала в детском саду, затем в музее.

– Когда получала профессию, нас учили разным видам рукоделия, – поделилась мастер. – Эти умения пригодились в работе. Что я только не делала: аппликации из тканей, рыбьих хвостов, соломки, бросового материала, создавала куклы для спектакля.

Сейчас Ирина открыла отдел по здоровому питанию. Параллельно занимается творчеством – создаёт уникальные украшения, экспериментируя с их формой и содержанием. Мастера можно часто встретить на ярмарках творческого объединения «Ассорти». Ювелирные изделия пользуются популярностью, и с каждым днём у Ирины всё больше ценителей её творчества.

Интересно, что впервые эпоксидную смолу опытным путём получил швейцарский химик Кастан в 1936 году. Изначально её использовали только в машиностроении, авиа- и ракетостроении, радиотехнике и строительстве для соединения (склеивания) деталей. Смола считалась достойной альтернативой шурупам, гвоздям и сварке. Сегодня это один из популярных материалов у мастеров хендмейда по всему миру.

У героини повествования путь к ювелирной смоле был необычным. Сначала Ирина создавала украшения из полимерной глины. Но, по её словам, отношения с этим материалом не заладились.

– Случайно на просторах Интернета увидела бижутерию из ювелирной смолы, она меня заинтересовала своей индивидуальностью. Ведь у природы нет второго такого же цветка, листка или травинки, – рассказала она. – Захотела попробовать сделать сама. Правда, поначалу заказывала эпоксидную (техническую) смолу. Когда поняла, что это моё, перешла на ювелирную и стала совершенствоваться в этом направлении.

Училась всему самостоятельно – смотрела видеоуроки, читала тематические статьи. По словам Ирины, в процессе часто приходится экспериментировать. Иногда видишь цветок и понимаешь, каким будет украшение. Бывает, что задумаешь одно, а в итоге получается совсем другое.

ГОРОД ЗАСЫПАЕТ, ПРОСЫПАЕТСЯ… ВДОХНОВЕНИЕ

Создание королевских украшений, а иначе их не назовёшь, – долгий и трудоёмкий процесс. В целом, на одно изделие уходит от двух недель и больше.

– Украшения делаются в несколько этапов, – пояснила мастер. – Эпоксидная смола изначально жидкая, поэтому её необходимо залить в специальную силиконовую форму, которая называется молд. Сначала раскладываю будущую композицию, представляю, какой она будет. Затем убираю и наношу первый слой. На нём снова составляю композицию для украшения. После застывания первого слоя заливаю второй слой прозрачной смолы, чтобы «накрыть» всю цветочную композицию. Когда украшение становится твёрдым, достаю его из формы, шлифую и полирую. Далее крепится фурнитура.

Звучит просто, но на самом деле в работе очень много нюансов и тонкостей. Процесс создания украшений из ювелирной смолы запускается ещё до того, как композиция заливается в форму. Ведь сначала нужно найти подходящие цветок, лист, травинку или вырастить их самостоятельно. К слову, у Ирины дома мини-орхидариум. Мастер поделилась, что ей нравится работать с этими женственными цветами. В числе любимчиков также анютины глазки и гелихризум – они разнообразны по форме, фактуре, цвету и внутреннему рисунку, а также необычные, на её взгляд, полевые цветы…

Сушит их Ирина двумя способами: плоские цветы и листья в книге, объёмные – в манной крупе. Мастер смеётся, что уже все шкафы заняты гербарием.

И, наконец, наступает момент, когда она приступает к созданию самих украшений.

– За работу сажусь либо ночью, когда все спят, либо когда одна дома, всегда в хорошем настроении – это обязательное условие, – отметила она. – На самом деле это ювелирная работа, лишнее движение – и всё придётся делать заново. Процесс создания подобен медитации. Время вокруг словно замирает, порой, не замечаю, что просидела на одном месте несколько часов. Зато когда изделие готово, радуюсь, как ребёнок. Достаёшь его из формы, а там лучше, чем ты ожидал. Это чувство не передать словами. Правда, порой кажется, что все так могут. Но, когда видишь искреннее удивление и восхищение людей, понимаешь, что создаёшь что-то прекрасное, необычное. Это, безусловно, вдохновляет. Каждому мастеру важно, чтобы его творчество ценили.

ПРИОТКРЫВАЯ ЗАВЕСУ

У каждого человека есть мечты. У мастеров, которые создают что-то своими руками, в первую очередь они связаны с творчеством. Ирина не исключение. На вопрос, хотелось бы ей открыть свою мастерскую, она с уверенностью ответила: «Да».

– Конечно, хочется делать масштабные работы, например, изделия для интерьера, но для них нужно больше пространства, свою мастерскую, – сказала Ирина Шальнева. – Есть идея открыть собственную мастерскую, пусть небольшую, но свою. Ещё хотелось бы проводить мастер-классы для желающих научиться работать со смолой. Надеюсь, это удастся, и я попробую себя в новых направлениях.

Александра Исаева