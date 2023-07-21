Ажурные мотивы Майкен-апай

Наверное, каждый человек после выхода на пенсию начинает задумываться, чем себя занять? Ведь это событие меняет всю социальную жизнь. Как правильно начать новую, которая отличается по содержанию от предыдущей. Нам об этом рассказала Майкен Рахимжанова, которая в свои 85 лет занимается любимым хобби – вязанием ажурных пледов.

Майкен-апай, так ласково обращаются родные и друзья к героине нашего повествования, родилась в 1937 году, детство и юность прошли в селе Таинты Уланского района. Будучи совсем ребёнком, испытала все тяготы Великой Отечественной войны.

Воспоминания из детства

– Мы, дети, росли в непростые времена, – поделилась она. – Нам хотелось играть в подвижные игры. Одними из любимых были футбол или перекидывание мяча. Но в годы войны спортивный инвентарь негде было взять. Ребята с фантазией тогда научились скатывать мячи со шкур КРС. Принцип прост – во время линьки у коров брали в ладошку камень и вокруг него скатывали плотный шарик из шерсти. Он и был нашим мячом, далеко летал (улыбается). Однажды один из мальчишек закинул мяч на крышу школы. Долго ребятня его доставала, только с помощью взрослых удалась эта операция.

Как вспоминает Майкен-апай, отец работал в колхозе, а мама занималась домашним хозяйством, и работы у них было немало. С утра она доила корову, топила печь, чтобы испечь хлеб на всю семью. Любовь к труду мама прививала детям с ранних лет. Девочек учила вязать и шить, мальчики управлялись по хозяйству.

– Чтобы прокормить семью, отец на лошади ездил до Китая, – вспоминает Майкен Рахимжанова. – Назад возвращался с товаром: мылом, посудой, тканью, инструментом… В селе трудились все, несмотря на возраст, с семи лет мы наравне со взрослыми пасли ягнят. Денег не платили, скорее всего, родителям выдавали какую-то помощь, например, дрова или уголь.

В школу Майкен-апай пошла в восемь лет. Училась хорошо, но больше учёбы ей нравилось творчество, особенно пение. Участвовала во всех праздничных мероприятиях, ездила в составе коллектива в Серебрянск на областные соревнования, с которых всегда возвращалась с наградами.

Мечты сбываются

– Как и все девушки, мечтала выйти замуж за хорошего человека, – рассказала рукодельница. – Мне повезло – со своим будущим супругом знакома была с детства, ещё ребенком на детской площадке вместе мячи делали и играли.

Когда друг детства вернулся из армии, они поженились. По словам Майкен Рахимжановой, в то время долго не встречались. Жили по принципу: если любишь – то на всю жизнь. После замужества молодая семья переехала в посёлок Белая гора. Тогда он считался бурно развивающимся населённым пунктом. Там работал Белогорский горно-обогатительный комбинат. На нём добывали и перерабатывали оловянную и золотосодержащую руду. Комбинат со временем стал одним из поставщиков тантала, который используется при строительстве космических кораблей.

Мужественная профессия

С этого момента начинается трудовая жизнь Майкен-апай.

– Моя новая семья была очень трудолюбивой, все работали, – отметила она. – Я устроилась мотористом на бетонно-растворный узел. Он представляет собой специализированную установку для производства бетона. Эта строительная бригада входила в состав Белогорского горно-обогатительного комбината. Супруг работал бригадиром на открытом карьере. В это счастливое время в нашей семье появились пятеро детей: два сына и три дочери.

Когда открылся подземный участок на комбинате, Майкен-апай освоила новую профессию – ламповщица. Позже её направили на обучение, а затем доверили ответственную работу – раздатчик взрывчатых материалов. Не всякому мужчине эта профессия была по плечу. Здесь требовались ответственность и принципиальность. Все эти черты присутствовали у нашей героини.

Она наравне с мужчинами спускалась в шахту. В этой профессии необходимо знать типы и свойства взрывчатых веществ и средств взрывания, правила хранения, транспортировки и использования взрывчатых материалов, принципы устройства складов и системы хранения и учёта, основы пожарной и промышленной безопасности.

– Главное, что мы должны были уметь, – правильно взаимодействовать со взрывчатыми веществами и средствами взрывания, – рассказала Майкен Рахимжанова. – Подготавливать материалы к использованию: просушивать, оттаивать, раскладывать, нарезать огнепроводный шнур. Маркировать и вести учёт, правильно хранить взрывчатые материалы на складе, контролировать сроки годности и многое другое.

За 16 лет работы в шахте не произошло ни одного несчастного случая с использованием взрывчатых веществ. Рабочие и служащие всегда ответственно выполняли свои служебные обязанности. Не за деньги, а на совесть!

– К нам часто приезжали комиссии, однако я не смотрела на должности и никого не пропускала на склад взрывчатых веществ без соответствующего разрешения, – рассказала героиня. – То есть соблюдала технику безопасности.

Любимое хобби

За добросовестный труд она была дважды награждена государственной наградой Советского Союза – медалью «Ветеран труда», а также её поощряли грамотами и дипломами. В 45 лет Майкен-апай вышла на заслуженный отдых. Полностью посвятила своё время любимой семье.

После выхода на пенсию семье нашей героини от комбината был выделен просторный дом. Они занялись разведением хозяйства, держали коров, овец. Дети подрастали, постепенно стали создавать свои семьи. В свободное время Майкен-апай участвовала в художественной самодеятельности, праздники справляли вместе с соседями и друзьями. Любимое занятие – петь – сохранилось на протяжении всей жизни. Как и вязание.

Со временем дети выросли и обзавелись семьями, разъехались по городам Казахстана. В большой семье шестеро внуков и четверо правнуков. Члены семьи имеют разные профессии: три врача-стоматолога, инженеры, учитель-методист, менеджер.

Сейчас Майкен-апай живёт в Усть-Каменогорске с младшей дочерью и зятем. В свободное время занимается одним из любимых хобби – это ажурное вязание крючком.

– Вязание — это процесс, в котором постоянно продумываю, как и что сделать, чтобы результат не разочаровал, – говорит Майкен-апай. – Это стимулирует моторику рук. Жизненный опыт подсказывает, если случаются переживания, неприятности, надо взять в руки спицы или крючок. Так незаметно получаются пледы, которые с удовольствием дарю своим родным и друзьям.

Со временем стали подводить ноги, но благодаря своему увлечению наша собеседница чувствует себя более спокойной, меньше переживает, улучшает память и внимание. Вязание не просто успокаивает и даёт возможность для выхода творческой натуры, но и украшает жизнь родных и близких Майкен-апай. Потому что каждое её творение создано с любовью.

Альмира Нуртаева