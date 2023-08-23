Ждём вас, любители книг!

23 августа в областной библиотеке имени А. С. Пушкина состоится презентация книги «Бошай Кітапбаев» из серии «Өнегелі өмір», посвящённой 100-летию известного летописца края, писателя, Героя Социалистического Труда, ветерана Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Восточно-Казахстанской области и Катон-Карагайского района Бошая Китапбаева.

Бошай Китапбаев родился в 1923 году в селе Жана-Ульго Катон-Карагайского района. В 1941 году был призван в армию, он воевал на фронтах Второй мировой войны, был артиллеристом и получил звание старшего сержанта. В 1944 году в сражении за белорусский город Витебск получил тяжёлое ранение в ногу и был демобилизован.

Бошай Китапбаев – масштабная личность. Он занимал ответственные должности, более 35 лет успешно руководил колхозами, которые стали лучшими в области. Был известен ещё и тем, что очень умело выбирал и готовил скакунов, которые неизменно приходили к финишу первыми. Организаторские способности Бошая Китапбаева, его пытливый ум, неутомимая тяга к письму, широкий кругозор, талант уже при жизни сделали из него человека-легенду.

Он писал книги, в которых вспоминал о земляках и известных людях своего времени, с которыми довелось работать. Также обращался к истории рода и родного края. Бошай Китапбаев является автором нескольких книг: «Тоғызтаңбалы Найман», «Шежіре», «Айта-айта Алтайды, Бошай ата қартайды», «Жылы пікіріміз ешқашан өзгермейді». Как отмечают сотрудники библиотеки им. А.С. Пушкина, «Шежіре» – это ценное наследие, которое пользуется большим спросом у читателей.

– В новой книге, адресованной читателю в преддверии столетнего юбилея Бошая Китапбаева, собраны произведения по истории рода Найман, размышления на различные темы, интервью, опубликованные в прессе, фотографии и архивные документы, – отмечает библиограф-краевед Гульбаршин Абылгазинова. – В сборнике также представлены воспоминания современников и коллег писателя.

Как подчеркивают в библиотеке, гражданскую самобытность и заслуги Б. Китапбаева высоко ценил Д. Кунаев, а писатели Г. Мусрепов, Г. Каирбеков при написании своих произведений ссылались на его работы. Оралхан Бокей назвал труды Б. Китапбаева наследием для потомков.

Сотрудники библиотеки приглашают восточноказахстанцев познакомиться с новой книгой об опытном руководителе, деловом организаторе, писателе Бошае Китапбаеве.

Артём Захаров