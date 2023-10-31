В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина 3 ноября состоится презентация книги-альбома «Здесь легенда утёса живёт…», посвящённого литературно-географическому сакральному месту Шемонаихинского района – Марьиному утёсу.

– Этот каменный утёс волею судьбы стал символом незыблемой любви к родной земле, устремлённости в будущее и древней истории пробуждённого трудом людей края, – отмечают сотрудники библиотеки. – Художественный образ утёса создан творчеством талантливого писателя-земляка Анатолия Иванова, замечательных художников, поэтов, краеведов, искренне влюблённых в свою малую родину и возвеличивающих её до легендарных масштабов.

Сегодня Марьин утёс – это визитная карточка не только Шемонаихи, но и всего региона. Альбом издан к 95-летию со дня рождения Анатолия Иванова.

– Жители Шемонаихи считают это место особенным: сюда приходят молодожёны в день свадьбы, здесь встречают рассвет выпускники, на экскурсии приезжают гости нашего края, – подчёркивает аким Шемонаихинского района Григорий Акулов. – Каждый шемонаихинец, где бы он сейчас ни жил, воспринимает Марьин утёс как символ Родины и любви, который навсегда остаётся в сердце.

Проект по изданию книги-альбома был инициирован Шемонаихинской центральной районной библиотекой в рамках региональной акции «Один район – одна книга».

Автор проекта и составитель книги-альбома – Светлана Горьковая.

Как отмечается, при создании альбома использовались материалы из открытых источников, личных коллекций, фонда Шемонаихинской центральной районной библиотеки, Шемонаихинского историко-краеведческого музея, авторские фотоработы. Альбом иллюстрирован графическими и живописными работами местных художников.

В библиотеке уверены, что фотоальбом займёт достойное место в краеведческой коллекции и раскроет немало интересных страниц культуры и истории края.

Артём Захаров