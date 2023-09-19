Творчество в боксёрских перчатках

В областной библиотеке им. А. С. Пушкина прошла презентация книги профес-

сионального казахстанского боксёра Айдоса Ербосынулы «Жағың сынса да, сағың сынбасын».

Спортсмен и писатель приехал, чтобы пообщаться с читательской аудиторией и рассказать о том, как можно совмещать ринг и «перо». Айдос Ербосынулы начал заниматься боксом в 11 лет. За довольно короткий промежуток времени ему удалось добиться значительных успехов. В 16 лет стал мастером спорта по боксу. Благодаря упорству и волевым качествам, ему удалось завоевать титулы чемпиона многих международных турниров, стать обладателем Кубка Казахстана, серебряным и бронзовым призёром чемпионата Казахстана, чемпионом мировой серии по боксу в составе команды «Astana Arlans». В 2015 году ушёл из любительского спорта в профессиональный.

Как рассказал спортсмен, его книга ориентирована, прежде всего, на молодёжь. Произведение очень искреннее и правдивое. Без прикрас и выдумок автор рассказывает о своём жизненном пути, о том, как шёл к победам, с какими трудностями сталкивался. Мотивационный посыл книги – всегда следовать за мечтой, работать над собой и добиваться поставленных целей.

Подобные встречи, как отмечают сотрудники библиотеки, способствуют повышению у детей и молодёжи интереса к здоровому образу жизни, мотивации подрастающего поколения на занятия физической культурой и спортом.

В ходе презентации прославленный боксёр также рассказал о знаковых событиях своей жизни, о достижениях в спорте, о работе над книгой, ответил на вопросы аудитории.

Мария Симонова