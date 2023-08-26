Книга о нашем земляке

В областной библиотеке им А.С. Пушкина состоялась презентация книги «Бошай Китапбаев» из серии «Өнегелі өмір», посвящённая жизни и творчеству известного земляка.

Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны Бошая Китапбаева.

На презентацию пришли его родные и близкие, соратники, коллеги, почитатели творчества автора нескольких книг в самых разных жанрах, неутомимого общественного деятеля, Почётного гражданина Катон-Карагайского района и Восточно-Казахстанской области.

В новой книге собраны бесценные материалы по истории родного края, размышления на различные темы, интервью, опубликованные в прессе, фотографии и архивные документы. В сборнике также представлены воспоминания современников и коллег писателя.

Важное событие посетил аким ВКО Ермек Кошербаев. Он рассказал, что был хорошо знаком с аксакалом, часто общался с ним, когда ранее работал заместителем акима ВКО. Глава региона поделился тёплыми воспоминаниями о встречах с Бошаем Китапбаевым. Остановился на некоторых интересных моментах.

– Сейчас в регионе много вопросов, которые надо решать, – отметил он. – Но тем не менее, не следует забывать о культуре, литературе. Мы должны проводить такие мероприятия и, особенно, когда в свет выходят книги о наших выдающихся земляках. Хочу сообщить, что в Катон-Карагайском районе, наряду с мероприятиями, посвящёнными 80-летию Оралхана Бокея, пройдут мероприятия в честь 100-летия Бошая Китапбаева.

Также своими воспоминаниями поделились известные творческие личности региона, друзья Бошая Китапбаева. Среди них поэт, писатель, публицист и журналист Алибек Кантарбаев; общественный и политический деятель Тусипхан Тусипбеков; один из бывших коллег Сайлаухан Аухадиев и многие другие, кто лично знал Бошая Китапбаева.

– Нам он запомнился как истинный патриот своей страны, как трудолюбивый и талантливый человек, горячо любивший родные края, – подчеркнул Алибек Кантарбаев. – Он оставил большое творческое наследие, книги, которые стали бестселлерами. И это несмотря на то, что творчество в его жизни не было основным занятием.

Бошай Китапбаев был в дружеских отношениях с такими известными личностями, как Динмухамед Кунаев, Габит Мусрепов, Герольд Бергер, Какимбек Салыков, Шериаздан Елеукенов, Гафу Каирбеков, Калихан Ыскаков, Оралхан Бокей, Дидахмет Ашимханов, Алибек Аскаров.

Ерик Абитов