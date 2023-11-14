Комиксы от Асыл

Читают ли современные дети книги? Особенно исторические поэмы и эпосы о настоящих батырах? А можно ли сделать чтение интересным и увлекательным путешествием? Да, если это путешествие в мир комиксов – микс красочных картин и минимального текста.

Подобные комикс-альбомы для юных читателей пару лет назад начала рисовать ученица школы-лицея №3 имени Ш. Уалиханова Асыл Сунгаткызы. Свою первую работу, выпущенную в 2021 году, девочка назвала «Алаш көсемі» и посвятила её 155-летию Алихана Букейханова. Комикс представляет собой краткий обзор жизни лидера партии «Алаш». Год назад вышел в свет очередной комикс-альбом Асыл по мотивам знакомой всем с детства казахской народной сказки «Ер Төстік».

– Третий альбом Асыл подготовлен по мотивам поэмы «Батыр Баян» к 130-летию со дня рождения Магжана Жумабаева, деятеля движения «Алаш», поэта, яркого представителя казахской литературы начала XX века. Изначально предложение о создании подобных комикс-альбомов поступило от руководства Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина, – рассказал куратор юного автора комиксов – художник, корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан» по ВКО Мерей Кайнарулы.

По словам журналиста, основная цель библиотеки и его, как куратора, подготовка молодых мультипликаторов, которые в будущем смогут вывести казахстанскую мультипликацию на мировой уровень.

На презентации комикс-альбома «Батыр Баян» в областной библиотеке имени А. С. Пушкина собрались родственники, друзья и одноклассники Асыл Сунгаткызы. Все они поддержали её начинания.

– Этот роман я выбрала не случайно, как вы знаете, в этом году исполняется 130 лет со дня рождения Магжана Жумабаева. В целом, работа над созданием альбома заняла семь месяцев, но каких-либо трудностей за это время не возникало. Основное время уходило на рисование, иногда картинки получались не такими, как мне хотелось бы, и я их переделывала по несколько раз, – сказала юный автор.

В поэме «Батыр Баян» Асыл Сунгаткызы сумела донести до читателей внутренний мир батыра и разрывающие его душу противоречия. Через своё восприятие сюжета поэмы автор постаралась передать в рисунках мучительные переживания и подвиг батыра во имя своей Родины и всю жестокость войны. Как говорит Асыл, в период подготовительных работ она много нового узнала и про самого Магжана Жумабаева. Интересным для девочки стал тот факт, что поэт научился писать в очень раннем возрасте – в четыре года.

У юного автора комиксов, помимо рисования, ещё много талантов. Девочка играет на домбре, учится отлично, участвует в дебатах, является призёром городских и областных предметных олимпиад. Помимо комикс-альбомов Асыл Сунгатова является автором стикерпака «Мен жастарға сенемін».

На этом творчество Асыл не заканчивается, и если до сегодняшнего дня она рисовала альбомы по произведениям других авторов, то теперь её цель – создание комикса по мотивам собственного произведения. Эта работа определённо займёт время, но девочка уверена – у неё всё получится!

Аяужан Утеулинова