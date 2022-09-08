Здесь будет яблоневый сад!

В Усть-Каменогорске появился яблоневый сад.

Около тысячи саженцев яблонь высадили на территории парка «Самал» волонтёры и неравнодушные жители города.

В мае этого года идею озвучил местный предприниматель Сергей Бродский на встрече с акимом областного центра. Градоначальник поддержал проект, выделив землю под посадку яблонь и обеспечив подведение электричества и воды на территорию будущего сада. Всю финансовую часть проекта предприниматель взял на себя и вместе с друзьями закупил саженцы, подходящие для местного климата и грунта. Растения шести сортов, три из которых раннеспелые, а три – позднеспелые, привезли специально из питомника в Жамбылской области, села Мерке.

– Мы высадили тысячу саженцев примерно на одном гектаре земли. Этой акцией я хотел показать людям, что они тоже могут сделать что-то полезное для родного города. В этом нет ничего сложного. Для любой коммерческой организации это небольшие деньги, – сказал Сергей Бродский.

У социального проекта даже появилась собственная страничка в Instagram, на которой жителям рассказывают об этапах реализации. К слову, предприниматель за свой счёт установил станцию капельного полива, которая будет обеспечивать саженцы необходимой для роста влагой.

В день высадки яблонь в парке «Самал» собралось много устькаменогорцев: приходили семьями, студенческими группами и целыми коллективами.

При правильном уходе и заботе уже через несколько лет горожане смогут отдыхать в тенистом яблоневом саду и вкушать наливные яблочки. Ведь в зависимости от сорта деревья будут плодоносить с июля по сентябрь.

Аяужан Утеулинова

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