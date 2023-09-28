Последние штрихи

Лето пролетело быстро, но за этот срок удалось выполнить практически всё, что было запланировано. В некоторых районах работы по благоустройству близятся к концу, но результаты уже радуют местное население.

Так, заметные перемены произошли в центральной части Риддера, в селе Самар завершается строительство монумента и благоустройство двух парков, в Курчуме – масштабные работы в центральном парке. А вот в селе Акжар Тарбагатайского района только предстоит строительство зоны отдыха.

Как расказал руководитель отдела ЖКХ, водоснабжения и водоотведения Управления строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Рауан Турусбек, на текущий момент реализация всех этих проектов вышла на финишную прямую.

– В Риддере провели замену электроосвещения, электрических и водопроводных сетей. Также выполнены работы по бетонированию площадок для малых архитектурных форм и устройству фонтана, – отметил Рауан Турусбек.

По его словам, на открытых площадках и пешеходных зонах в Риддере уложили тротуарную плитку, привели в порядок автостоянку, на её территории обновили асфальтобетонное покрытие.

Для детворы в городе горняков установили игровые, спортивные и воркаут-площадки. Зелёные зоны пополнились саженцами деревьев разных сортов, там ещё появились беседки и скамейки. Сразу стало уютнее, а горожан порадовала фотозона. В ближайшее время в центральной части города установят большой LED-экран.

В селе Самар скоро откроется новый парк Славы. По словам Рауана Турусбека, подрядчики уже завершили основные строительные работы по монументу и уложили на всех дорожках брусчатку. Осталось лишь провести освещение и установить малые архитектурные формы.

В селе Курчум ведётся реконструкция центрального парка. Сначала пришлось демонтировать разрушенные объекты и расчистить территорию. Теперь на месте пустыря оборудовали современное футбольное поле, баскетбольную и детскую игровую площадки. Все дорожки «оделись» в брусчатку. Скоро здесь появятся фонари, которые будут освещать всю зону отдыха для сельчан. В октябре на всей территории парка предстоит посадить деревья и кустарники. В целом же, завершение всех работ планируется в ноябре.

Как отметил Рауан Турусбек, теперь на очереди благоустройство в селе Акжар Тарбагатайского района. На портале госзакупок уже объявлен конкурс среди потенциальных подрядных предприятий по реализации проекта строительства зоны отдыха по улице Жамбыла.

Екатерина Гуляева