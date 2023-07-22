Пусть будет красиво

Работы по благоустройству полным ходом идут во всех районах Восточного Казахстана. В этом вопросе обращают внимание даже на не самые крупные населённые пункты, потому что именно то, что окружает людей, напрямую влияет на качество их жизни.

Так, в ряде районов, по информации областного управления строительства, энергетики и ЖКХ, уже завершаются проекты благоустройства. К примеру, в Риддере на реконструкцию инфраструктуры центральной части города из Национального фонда РК, областного и городского бюджетов было выделено 953 миллиона тенге, на данный момент освоено 90 процентов средств.

– В селе Самар в одноимённом районе проводят ремонт памятника в парке, работы завершены на 87 процентов, финансирование из районного бюджета составило 45 миллионов тенге, – рассказали в ведомстве. – Также подрядчик проводит благоустройство центрального парка в селе Курчум, освоено уже 96% от 147 миллионов в национальной валюте.

Есть хороший проект по обустройству аллей в селе Акжар Тарбагатайского района, ориентировочная стоимость его составляет 239 миллионов тенге. На данный момент районный акимат ведёт работы по подготовке необходимой документации для подачи заявки на выделение средств из областного бюджета.

Отметим, что глава региона Ермек Кошербаев на прошедшей сессии областного маслихата обратил особое внимание на озеленение населённых пунктов, в особенности, конечно, городов Восточного Казахстана. Он подчеркнул, что необходимо восстанавливать зелёные «лёгкие», поскольку это даст положительный эффект для экологической обстановки.

Мария Симонова