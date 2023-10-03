Эстетическое преображение

Обновлённый Дом культуры села Верх-Уба Шемонаихинского района вновь встречает гостей. Капитальный ремонт здания провели в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі».

Дом культуры для сельчан – это своего рода центр общественной и культурной жизни, развития творческих способностей талантливых земляков и место, где можно встретиться и пообщаться в тёплой обстановке.

Здание очага культуры в селе Верх-Уба было построено в 1981 году и уже требовало капитального ремонта фасада и кровли. В этом году его полностью обновили. Подрядчики поменяли крышу, демонтировали металлическую конструкцию входной группы, а также входной группы к зрительному залу, и установили новые элементы, заменили старые двери и окна, а наружные стены здания облицевали фиброцементными плитами. Также у крыльца главного входа появился пандус для удобства маломобильных групп населения.

– Здание сельского Дома культуры эстетически преобразилось как снаружи, так и внутри, – отметила руководитель отдела культуры и развития языков Шемонаихинского района Айнаш Ожекенова. – Коллективы художественной самодеятельности возобновили творческую работу. Здесь проходят концерты, познавательные, спортивные и развлекательные мероприятия, которые жители села посещают с удовольствием.

Александра Исаева

Шемонаихинский район