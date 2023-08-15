Осень ждать не будет

Приближается осень и важно завершить все намеченные работы по благоустройству и ремонту объектов в областном центре точно в срок.

Чтобы проинспектировать ход выполняемых работ и оценить их предварительные результаты, аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар совершил очередную рабочую поездку по городу.

В план посещения вошло несколько важных объектов. Среди них – обустройство новой детской игровой площадки на улице Л.Толстого, 15. Работы выполняются в рамках программы «Бюджет Народного участия».

Аким города осмотрел установленные на ней конструкции, проверил их на устойчивость, обсудил с жителями качество выполняемых работ.

– Важно обратить особое внимание на монтажные работы во время установки конструкций. Они должны быть надёжно закреплены. Безопасность детей – это самое главное, – подчеркнул Жаксылык Омар. – Прошу жителей в дальнейшем бережно относиться к новой игровой площадке, не допускать случаев вандализма. Мы продолжим благоустраивать территории городских улиц и дворов. Главное, чтобы люди проявляли инициативу, поддерживали нас в этой работе и бережно относились к созданной инфраструктуре.

– Мы очень довольны, что теперь рядом появится современная детская площадка, – обратились со словами благодарности к акиму города местные жители. – Следим за качеством проводимых работ. Видим, что они близятся к завершению. Наши дети будут очень рады!

Также Жаксылык Омар посетил ТОО «Транспортная компания города Усть-Каменогорска», где подробно ознакомился с результатами проделанной работы.

– С тех пор, как предприятие возвратили в государственную собственность, прошло четыре года, – пояснил аким города. – Потребовалось выполнить масштабную работу, чтобы привести его в порядок. Сейчас завершается ремонт в цехе технического обслуживания. Подрядчики заканчивают кровельные работы и реконструкцию несущей стены. Также на изношенных участках было заменено четыре километра трамвайных путей и контактных сетей. Решён вопрос с субсидированием, в августе текущего года выделили финансовые средства в размере шестидесяти трёх миллионов тенге. Они будут направлены на повышение заработной платы, погашение кредиторской задолженности перед поставщиками электроэнергии, техническое оснащение трамвайного парка и другие цели.

По словам директора ТОО «Транспортная компания города Усть-Каменогорска» Михаила Чайки, положительные результаты есть, и это радует. Удалось приобрести новые трамваи, в этом году планируется списать пять старых. В ближайших планах – провести ремонт агрегатного цеха и других производственных помещений. Одним словом, работы на перспективу много.

Следующим объектом посещения стала КГУ «Школа-гимназия №12», где также выполняется необходимый ремонт. Приближается новый учебный год, поэтому подготовка всех общеобразовательных учреждений находится на особом контроле руководства города.

– Весной этого года из-за аварийного состояния кровли мы были вынуждены закрыть несколько кабинетов. В управление образования подали заявку на проведение текущего ремонта кровли, в августе подрядчик приступил к выполнению своих обязательств, – рассказывает директор КГУ «Школа-гимназия №12» Ольга Ананишникова.

Аким города совместно с администрацией школы и представителями подрядной организации проверил, на каком этапе находятся ремонтные работы на крыше и качество их выполнения.

– Необходимо всё завершить в срок, чтобы школа была готова к началу учебного года. Ответственные лица должны ежедневно контролировать, как выполняется поставленная задача, – поручил Жаксылык Омар.

Альмира Нуртаева

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