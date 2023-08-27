Светлый лучик в парке «Саулетай»

В Усть-Каменогорске впервые за десять лет в популярном детском парке «Саулетай» ведутся ремонтные работы.

Со времени открытия детского парка «Саулетай» прошло уже более двух десятков лет. С первых дней он стал любимым местом отдыха родителей с маленькими детьми, ведь помимо множества игровых площадок парк всегда отличался своей безопасностью.

Прежде это место было защищено от проезжей части высокой оградой, а у входа всегда дежурил охранник. И взрослые были уверены, что ребёнок не выбежит на дорогу. Забор также защищал территорию от нежелательных ночных посетителей. Но в 2016 году ограждение убрали, и парк постепенно стал разрушаться…

– В этом году мы нашли возможность провести здесь текущий ремонт. Обновим освещение, скамейки, урны, установим дополнительные детские архитектурные формы. Парк вновь заиграет яркими красками и будет радовать жителей города, – пообещал аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар во время планового объезда.

В парке кипит работа. Уже установили несколько игровых площадок, обновили тротуарную плитку и освещение. По словам подрядчиков, на игровой площадке и площадке для Street workout планируется положить тартановое покрытие. На волейбольной площадке натянут сетку, удалят надписи, оставленные вандалами. Вход в парк украсит оригинальная вывеска, наподобие той, что установлена перед парком «Металлург».

Тем не менее, представители ТОО «Perspective stroy», занимающегося благоустройством объекта, сообщили, что хулиганы постоянно разбивают круглые плафоны на фонарях. Установить, кто это делает, практически невозможно, так как парк не охраняется и в нём нет камер видеонаблюдения.

Жаксылык Омар согласился, что вокруг территории парка необходима ограда. Установить её просят и родители малышей, которые приходят сюда.

Во время рабочей поездки аким областного центра также посетил детскую площадку во дворе дома на набережной им. Е. Славского, 64, чтобы ознакомиться с ходом работ по комплексному благоустройству в рамках программы «Бюджет народного участия».

– Раньше нашим детям совсем негде было гулять. Они уходили на набережную, но отпускать их туда без присмотра было небезопасно, – рассказывают жильцы дома, отмечая плюсы появления игровой зоны для детей.

Помимо игровой, во дворе оборудовали спортивные площадки и установили беседки, где могут отдыхать молодёжь и представители старшего поколения. Важно отметить, что при реконструкции двора сохранили все деревья. Жители очень благодарны за это.

В беседе с акимом города прозвучал ещё один вопрос, который беспокоит местных жителей уже не один год. Речь идёт о пустыре, через который приходится ходить взрослым и детям в детские сады, в школу и на работу. Жаксылык Омар отметил, что по этой так называемой «дороге жизни» работы тоже запланированы, но всё будет делаться поэтапно.

Завершающим пунктом рабочей поездки акима города по микрорайону Стрелка стал Мемориальный комплекс «Победа». Там заканчиваются работы по декоративному и художественному оформлению комплекса, что является заключительным этапом реконструкции этого объекта, в него входит покрытие гранитом части памятника, укладка брусчатки перед Вечным огнём, реставрация и закрепление титановых пластин облицовки стелы.

Подрядчик, ТОО «АДР Компани», пообещал полностью завершить ремонт к концу августа, чтобы в праздничные дни устькаменогорцы смогли наслаждаться прогулками по территории мемориала.

Аяужан Утеулинова