Залог успеха – в единстве

Современный Казахстан – поликультурное, полиэтническое и поликонфессиональное государство, в котором работа по укреплению межконфессионального и межэтнического согласия является непреложным условием стабильности казахстанского общества.

Термин «межконфессиональное согласие» знаком каждому. Но часто ли мы задумываемся о его глубоком значении? Понимаем ли, насколько важно в условиях меняющегося мира сохранить хрупкие ценности, которые являются залогом успешного развития нашей страны?

В Казахстане с первых дней обретения Независимости вопрос об укреплении межэтнического и межконфессионального согласия находится в числе приоритетных. Защиту интересов всех граждан гарантирует Основной закон страны – Конституция. Также в нашей стране гарантирована свобода вероисповедания и провозглашено отделение религии от государства.

На основе положений Конституции действует Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», принятый в 2011 году, который является правовым механизмом реализации гражданами права на свободу совести, закреплённого в Основном законе, международных актах и Соглашениях о правах человека. Каждый гражданин, независимо от религиозной принадлежности, обладает и пользуется всей полнотой гражданских прав и свобод, гарантируемых Конституцией.

На протяжении 30 лет независимости конфессиональное многообразие страны, которое представлено как традиционными, так и новыми религиями, обеспечивает общественную стабильность, мир и согласие в государстве. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил: «За годы Независимости основополагающий принцип «единство в многообразии» превратил широкую палитру культур и традиций Казахстана в наше бесценное достояние. Солидарность, единство, патриотизм стали сердцевиной национального кода».

Сегодня мы видим, что межрелигиозное единство, поддерживаемое всеми конфессиями, является результатом правильной государственной политики. Наша страна известна всему миру своим межэтническим и межконфессиональным согласием, тем, что смогли сохранить мир в нашем общем доме – Республике Казахстан, взаимопонимание и доверие между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Для многих стран наше государство стало положительным примером взаимоотношений разных этнических и религиозных групп.

Важно понимать, что единство и согласие не являются раз и навсегда дарованными благами. Для их сохранения важно приложить усилия. На сегодняшний день первостепенная задача, которая стоит перед каждым казахстанцем, – укреплять национальное единство и согласие. Межнациональное и межконфессиональное согласие – наши вечные ценности. Именно они помогают понять, что мы все, независимо от религиозной принадлежности, единая нация, у которой единое будущее. В Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: «Межэтническое и межконфессиональное согласие – это наше бесценное достояние. Во имя будущего государства мы обязаны сохранить и укрепить внутреннюю стабильность и общенациональное единство»

Александра Исаева, по заказу Управления по делам религий ВКО