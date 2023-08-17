Запрещено законом

В регионе специалисты при мониторинге интернет-площадок продолжают фиксировать нарушения в сфере религиозной деятельности.

В прошлом году в Казахстане было зарегистрировано сто пятьдесят два факта административных правонарушений в сфере религиозной деятельности. Шестьдесят два из них связаны с нарушением утверждённых законодательством требований к проведению религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний; ввозом, выпуском, изданием и (или) распространением религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения.

По информации отдела по вопросам религии и связям с религиозными объединениями Управления общественного развития Восточно-Казахстанской области, в этом году жители региона продолжают нарушать законодательство.

– При мониторинге различных интернет-площадок сотрудники отдела выявляют случаи продажи жителями региона религиозной литературы на популярных сайтах для получения материальной прибыли, – отметил главный специалист отдела по вопросам религии и связям с религиозными объединениями Султан Амангельдинов. – Таким образом, они нарушают действующий закон, и к ним применяются меры административного воздействия. Также имеются факты распространения религиозной литературы, а именно аудио- и видеофайлов религиозного содержания на личных страницах пользователей в социальных сетях. Это также является поводом для привлечения к административной ответственности.

Отметим, что в Законе РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» даётся определение предметов религиозного назначения, к которым относятся изделия и атрибуты, необходимые для отправления богослужений, религиозных обрядов и церемоний, а также содержащие элементы религиозной символики. Распространять религиозную литературу и предметы допускается в стационарных помещениях, а также в культовых зданиях и религиозных организациях.

Для этого, по словам Султана Амангельдинова, необходимо получить разрешение для расположения специальных стационарных помещений по распространению религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения.

Заинтересованные лица с необходимым пакетом документов могут обратиться в отдел либо через ЦОН подать заявление на веб-портале «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz.

Альмира Нуртаева