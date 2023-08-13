Религиозный ликбез

Специалисты республиканской информационно-разъяснительной группы по вопросам религии (РИРГ) посетили Восточно-Казахстанскую область. Теологи и религиоведы провели тематические встречи с населением, направленные на повышение правовой и религиозной грамотности.

Как известно, традиционные религиозные ценности являются залогом стабильного развития общества. Одна из составляющих профилактики воздействия деструктивных течений – религиозная грамотность населения.

В нашем регионе этому вопросу уделяется особое внимание – специалисты в сфере религии регулярно проводят информационно-разъяснительную работу с жителями. Так, в конце июля в ВКО побывала республиканская информационно-разъяснительная группа по вопросам религии. Её представители встретились с восточноказахстанцами. Мероприятия, направленные на профилактику распространения религиозного экстремизма и терроризма, проходили в разном формате, чтобы охватить как можно больше участников.

При участии членов РИРГ были организованы встречи и проведены семинары с сотрудниками домов культуры, районных акиматов, управления полиции, работниками районных больниц, осуждёнными в исправительных учреждениях и другими слушателями города Усть-Каменогорска, Глубоковского, Катон-Карагайского районов и района Алтай.

Участие в мероприятиях приняли квалифицированные специалисты – теологи и религиоведы Т. Омаров, С. Укенов, Т. Кеңшілік, Е. Қанапиянов. Они проинформировали жителей городов и районов ВКО о значении государственной политики в сфере религии, направленной на повышение культуры и сохранение духовного наследия народа Казахстана, пагубном влиянии деструктивных лжерелигиозных и радикальных идей.

В свою очередь слушатели задали специалистам интересующие вопросы и получили на них исчерпывающие ответы.

Отметим, что такие диалоговые площадки проходят на постоянной основе и приносят свои плоды. Информационно-разъяснительная работа осуществляется в рамках реализации специального проекта Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК, направленного на разъяснение основ государственных конфессиональных отношений, профилактику религиозного экстремизма. Комплексный подход помогает сформировать у населения иммунитет против ложной идеологии и популяризировать традиционные духовные и нравственные ценности.

Александра Исаева