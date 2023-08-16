Экспертный подход

Вопросы, касающиеся роли женщины в религии и её значимости в духовном воспитании подрастающего поколения в условиях современных вызовов, стали основной темой встреч специалистов Республиканской информационно-разъяснительной группы по вопросам религии с жителями региона.

В Восточно-Казахстанской области проводится масштабная работа по формированию правовой и религиозной культуры. Одним из эффективных инструментов является специальный проект Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Его суть заключается в разъяснении основ государственных конфессиональных отношений, профилактике религиозного экстремизма. К слову, он реализуется не первый год и приносит хорошие результаты.

Недавно в рамках проекта теологи и религиоведы Т. Қожахметова, Р. Солтан, С. Новикова и А. Кикумова провели тематические встречи и семинары со служащими домов культур и домов дружбы, работниками районных центральных библиотек и больниц, социально уязвимыми слоями женского населения, женским джамагатом мечети города Усть-Каменогорска, Глубоковского, Катон-Карагайского районов и района Алтай.

Во время мероприятия квалифицированные специалисты рассказали о равноправии и роли женщин в казахском обществе, религии и традициях, об опасности влияния деструктивных псевдорелигиозных и радикальных идей, а также о вопросах ношения хиджаба.

Особое внимание эксперты уделили вопросам духовно-нравственной составляющей религии, повышению роли и социального статуса женщин в современном обществе и религиозной грамотности, а также мерам противодействия влиянию деструктивных религиозных течений.

В рамках встреч слушатели задавали интересующие их вопросы, на которые получили ответы от квалифицированных специалистов.

Александра Исаева