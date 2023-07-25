Путь созидания

Развитие духовных и религиозных ценностей в Казахстане являются неотъемлемой частью укрепления межконфессионального согласия.

Наша страна стала глобальным центром диалога религий и цивилизаций на международной арене. И сегодня благодаря последовательной политике Главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан поддерживает инициативы и действия, направленные на диалог культур, религий, цивилизаций и открыт широкому и эффективному сотрудничеству.

С первых дней независимости руководство страны придавало большое значение стабильности и мирному сосуществованию всех граждан Казахстана, недопущению межнациональных и межрелигиозных конфликтов. На сегодняшний день этап развития нашей страны – это достаточно успешная история. Мы понимаем, что есть ещё над чем работать и что работа предстоит большая. Отдельным государствам понадобились столетия, чтобы пройти аналогичный период, а нам удалось его пройти за достаточно короткий срок.

Укрепление, обеспечение диалога религий, развитие религиозной толерантности – один из ключевых приоритетов внутренней и внешней политики Казахстана. В результате реализации этих приоритетов на качественном уровне в стране сформировалась устойчивая модель взаимодействия этносов и религий, обеспечивающая общественное согласие и стабильность. Так, модель межрелигиозного и межнационального согласия Казахстана стала примером для многих стран.

Развитие культуры взаимной толерантности между разными национальностями и религиями, поддержка межнационального и межрелигиозного согласия и предупреждение конфликтов на религиозной и национальной почве свидетельствуют о необходимости формирования системы информационного обеспечения национальной политики.

Казахстанская модель межнационального согласия опирается на несколько ключевых принципов. А именно, на взаимозависимость идей и позиций, на которых основывается государственная политика. В их числе гуманизм, справедливость, человечность, взаимопомощь и поддержка, принятие мер по предотвращению противоречий и другие.

Как показывают многочисленные исследования и жизненный опыт, согласие между нациями достигается только в условиях взаимопонимания этносов. В свою очередь диалог между культурами повышает взаимную толерантность в обществе.

Пример и опыт межрелигиозного согласия Казахстана наглядно демонстрируют, что на основе постоянного диалога конфессий возможно мирное сосуществование. В этом отношении важен принцип толерантности.

Ермек Мукатай,

главный имам ДУМК по Усть-Каменогорскому региону