Зачётный апперкот

Юные боксёры из ВКО привезли три золотые и одну серебряную медаль со Всемирной летней гимназиады.

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась церемония награждения победителей и призёров соревнований по боксу в рамках Всемирной летней гимназиады (U15).

Представители сборной команды Казахстана получили заслуженные награды. Нашу дружину представили юные боксёры из Алматы, Астаны, области Абай, а также Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Мангыстауской, Костанайской областей. Всего они завоевали 12 золотых, семь серебряных и две бронзовых медали.

Результативно на этих соревнованиях выступили спорт-смены из нашего региона. Они завоевали три золотые и одну серебряную медаль.

В Усть-Каменогорске триумфаторов бразильского турнира встречали родители, родственники, одноклассники, друзья, представители федерации школьного спорта РК, отдела спорта Усть-Каменогорска и просто поклонники юношеского бокса.

Так, обладателями золотых наград стали Алдияр Баяндинов из Усть-Каменогорска, Темиргали Темирбаев из города Алтай и Санжар Матасов из Тарбагатайского района. Обладателем «серебра» стал Санжар Мәдениет из областного центра.

– Я занимаюсь боксом с восьми лет, сейчас мне 14, – поделился Темиргали Темирбаев. – В секцию бокса меня привёл папа. Мы основательно готовились к этим соревнованиям, я очень рад, что победил. Хочу сказать, что эта золотая медаль будет мотивировать меня к новым победам.

По словам представителей отдела спорта Усть-Каменогорска, каждый из наших боксёров продемонстрировал высочайшее мастерство и волю к победе, доказав, что восточноказахстанская школа бокса – одна из лучших в стране.

Ерик Абитов