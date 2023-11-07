Сам в самбо

Борец из Восточного Казахстана завоевал бронзовую медаль на чемпионате по боевому самбо в Актау.

На ковре спортивного комплекса встретились сотрудники правоохранительных органов, специальных силовых структур в рамках подготовки Х летней Спартакиады МВД Республики Казахстан и Х межведомственной Спартакиады ОО ФСО «Динамо».

В чемпионате состязались 30 команд из силовых структур всех областей Казахстана. В турнире также принял участие сотрудник исправительного учреждения № 18 КУИС МВД РК Восточно-Казахстанской области из Шемонаихинского района, начальник режимного отдела Ринат Султабаев, сообщает пресс-служба ДУИС по ВКО.

Спортсмен выступил достойно, завоевав бронзовую медаль в весовой категории 98+.

Многократный чемпион УИС по самбо и рукопашному бою свои навыки оттачивает с детства. За его плечами множество турниров и побед.

– Самбо – один из самых популярных видов спорта, а также необходимая норма для поддержания спортивной формы сотрудника УИС. Занимаясь этим видом единоборств, закаляют характер, непременно становятся сильными, волевыми, обретают уверенность в себе, – считает Ринат Султабаев.

За все эти годы спортсмен неоднократно отстаивал честь родного города, области и учреждения на соревнованиях различного уровня и масштаба. Стоит отметить, что Ринат Султабаев совмещает спорт и службу в пенитенциарной системе с 2010 года.

– И для меня очень важна поддержка родных и близких. Без этого можно очень быстро перегореть. Если же семья тебя поддерживает, радуется каждой, даже самой незначительной победе, то моральные силы резко возрастают. И выходя на ковер, ты уже выступаешь с полной самоотдачей. Хочу быть личным примером для своих детей, – подытожил бронзовый призёр Ринат Султабаев.

Алма Закирова