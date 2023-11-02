Звон побед высшей пробы

С начала года спортсмены Восточно-Казахстанской области завоевали 3866 медалей разного достоинства по различным видам спорта. За каждой наградой – ежедневный упорный труд, профессионализм тренеров и поддержка родных.

Восточный Казахстан – родина многих известных общественных деятелей, писателей, поэтов и, конечно, спортсменов, которые достойно представляют страну на соревнованиях различного масштаба. Эстафету подхватила плеяда молодых талантов.

ПУТЬ К ЧЕМПИОНСТВУ

Один из выдающихся спортсменов – пятикратный чемпион мира по кикбоксингу Аскар Можанов сейчас возглавляет Управление физической культуры и спорта. Руководитель ведомства рассказал о достижениях спортсменов ВКО за этот год.

Не секрет, что путь к чемпионству – трудоёмкий. Здесь мало одного желания, необходимы упорство, сила воли, а также хорошо подготовленный тренерский состав и соответствующая спортивная инфраструктура. В регионе с этим проблем нет, как следствие – высокие результаты спортсменов. За девять месяцев 2023 года они завоевали 3866 медалей по различным видам спорта, в том числе 1407 – золотых, 1199 – серебряных и 1260 бронзовых.

Развитию спорта высших достижений и системе подготовки спортивного резерва для олимпийской сборной страны в Восточно-Казахстанской области уделяется особое внимание.

– В состав сборной Республики Казахстан по различным видам спорта входят 707 спорт-

сменов из Восточного Казахстана, – сказал Аскар Можанов. – Из них в юношеской сборной команде – 250 человек, в юниорской сборной команде – 70, молодёжной сборной – 161, взрослой сборной команде – 226 спортсменов.

Этот год жителям региона запомнится значимыми победами земляков. На Зимних молодёжных играх страны сборная Восточно-Казахстанской области завоевала второе общекомандное место.

С чемпионатов и кубков мира спортсмены привезли 12 медалей разного достоинства. При этом шесть человек стали обладателями чемпионского титула.

Чемпионками мира до 18 лет по хоккею с шайбой стали Вероника Агеева, Полина Яковлева, Дарья Хохлова, Ветт Пивень.

Кубок мира по фехтованию выиграли Руслан Курбанов и Вадим Шарлаимов.

Впервые в истории независимого Казахстана наша фехтовальная сборная завоевала золото Кубка мира в командных соревнованиях. В составе команды были Руслан Курбанов, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай.

Спортсмен нашей области Руслан Курбанов выиграл бронзовую медаль по фехтованию на чемпионате мира. Это также первая медаль для нашей страны.

На чемпионатах Азии спортсмены стали обладателями 11 золотых медалей. В лёгкой атлетике Элина Михина (бег 400 м, эстафета 4х400 м), Андрей Соколов (эстафета 4х400 м), Эльнор Мухитдинов (эстафета 4х400 м), Надежда Дубовицкая (прыжки в высоту), Иван Сенинг (многоборье). Лучшим фехтовальщиком этих соревнований стал Богдан Лукин. О его пути к чемпионству мы рассказывали читателям. Азамат Даулетбеков стал первым в вольной борьбе в весовой категории 86 килограммов. Анастасия Ананьева и Анастасия Носкова не оставили шансов соперникам в гребном слаломе на байдарках и каноэ, а Елдос Камелов – в греко-римской борьбе в весовой категории 72 килограмма. 30 спортсменов стали призёрами Азии.

На 31-й Всемирной Зимней универсиаде, которая прошла в Лейк-Плэсид (США), участвовали 1443 спортсмена из 43 стран мира. В составе национальной сборной Республики Казахстан был спортсмен из Восточно-Казахстанской области Сергей Ткаченко. На этих соревнованиях в дисциплине «прыжки с трамплина» он завоевал серебряную медаль.

Участие восточноказахстанских спортсменов в XIX Летних Азиатских играх 2022 в Ханчжоу (Китай) ознаменовалось девятью медалями. Честь страны в составе национальной сборной защищали 27 спортсменов региона в таких видах спорта, как фехтование, лёгкая атлетика, вольная борьба, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, волейбол (женщины).

Как отметили спортсмены, каждая победа для них – ещё один повод идти вперёд и добиваться новых высот, прославляя свой регион и страну в целом.

ДЛЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Объяснение успеха наших профессиональных спорт-

сменов простое – в регионе созданы отличные условия для развития массового и детского спорта. Открыто много спортивных кружков и секций, которые с каждым годом посещают всё больше ребят. Многие из них решают связать свою жизнь с профессиональным спортом и защищать честь не только области, но и страны на престижных соревнованиях.

В регионе проживают 121 745 детей от четырёх до 17 лет. Из них 79 495, или 65 процентов, посещают кружки и секции при общеобразовательных и спортивных школах совершенно бесплатно. Также юные спортсмены занимаются любимым видом спорта в рамках программы подушевого финансирования государственного спортивного заказа.

– На сегодняшний день по этой программе работает 31 поставщик по 17 видам спорта, – отметил Аскар Можанов. – В 180 спортивных кружках занимаются свыше четырёх тысяч детей. В этом году на реализацию уникальной программы из областного бюджета выделено 963,4 миллиона тенге.

Она позволяет ребятам с пользой для здоровья проводить досуг. Возможно, что благодаря ей некоторые захотят развиваться в профессиональном плане.

Стоит отметить, что без внимания не остаются дети из сельской местности. В последние годы там активно возводятся спортивные сооружения. В предыдущих номерах «Рудного Алтая» мы рассказывали читателям, как изменилась жизнь юных спортсменов с появлением в их населённых пунктах физкультурно-оздоровительных комплексов.

В некоторых сёлах строительство объектов продолжается. К примеру, современные ФОКи возводятся в сёлах Курчумского, Уланского и Катон-Карагайского районов. С их открытием начнётся новая страница спортивной жизни.

В целом, в области насчитывается 1859 спортивных сооружений.

Не стоит забывать, что целью развития массового спорта является вовлечение большего числа жителей. Планируемый охват населения, занимающегося физической культурой и спортом, в этом году достигнет 42 процента, или 307 тысяч человек. В сравнении с прошлым годом показатель выше на 2,5 процента.

К слову, активно физической культурой и спортом занимаются около пяти тысяч человек. Для них работает спортивный клуб, в котором созданы комфортные условия для занятий.

На сегодняшний день в состав национальной сборной Республики Казахстан входят 42 спортсмена с особенными потребностями.

Александра Исаева

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