За пять минут до весны

В первые весенние дни на всей территории Казахстана, в том числе и на востоке республики, проходят республиканские командно-штабные учения «Көктем-2022», главная цель которых – подготовить все города и районы к началу паводков.

Пока в горах и степях лежит снег, а реки закованы в ледяной панцирь, в Восточном Казахстане создан штаб, главной задачей которого является организация комплекса противопаводковых мероприятий и отработка механизмов чёткого взаимодействия местных исполнительных органов и служб экстренного реагирования.

Накануне республиканских учений на очередном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя акима Восточно-Казахстанской области Нуржана Жумадилова обсудили целый ряд важнейших вопросов, связанных с подготовкой к паводковому периоду.

По словам начальника Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Алексея Штыкеля, на текущий момент высота снежного покрова в регионе находится в интервале от

семи до 77 см, что не исключает дальнейшее увеличение промерзания почвы. Снегозапасы в бассейнах рек выше средних многолетних значений на 20-22%.

Чтобы исключить возможность подтоплений жилых домов и хозяйственных сооружений в ряде городов и районов ВКО, разработана Дорожная карта противопаводковых мероприятий, рассчитанная на 2021 – 2023 годы. В первый год её реализации завершены работы по 11 запланированным мероприятиям на общую сумму 162 млн тенге. В целом, на реализацию противопаводковых мероприятий в бюджете области заложено 2,6 млрд тенге.

– Комплекс превентивных мероприятий, осуществлённых в ВКО, позволил повысить уровень защищённости 14 населённых пунктов из 108 потенциально опасных, при этом количество населённых пунктов, где угроза снята, достигло 20, и минимизирована для 69 городов и сёл ВКО, – отметил Алексей Штыкель.

Так, в Усть-Каменогорске полным ходом ведётся ремонт лотков, прокладка новых арыков в селе Ахмирово и посёлке Шыгыс, очистка с углублением русел арыков в микрорайонах КШТ, Защита, Нефтебаза, а также в посёлках Шмелёв Лог и Красина. К примеру, рабочие ГКП «Таза Өскемен» при помощи горячей воды очистили от наледи ручей Безымянный в районе горнолыжной базы по ул. Сибирской в Согре. Кроме того, продолжаются работы по укреплению правого берега речки Маховка со стороны садоводческого общества «Восточник-6» и левого берега в районе садоводческого общества «Восточник-5», также запланировано укрепление левого берега вдоль улиц Скалистой и Дружинников с возведением насыпи.

По информации пресс-службы ДЧС ВКО, в связи с малоснежной зимой высота снежного покрова в Усть-Каменогорске составляет не более 15 см, а глубина промерзания почвы, по данным специалистов «Казгидромет», – от 58 до 120 см.

На паводкоопасный период в областном центре подготовлены 23 переносные и 4 прицепные мотопомпы, спецтехника коммунальных служб, также мешкотара, инертные и горюче-смазочные материалы.

Готовятся к паводкам и в Семее. На сегодняшний день минимизированы угрозы подтопления на 13 из 15 паводкоопасных участков, имеющихся в городе. В целом, в Семейском регионе в зоне возможного подтопления насчитывается 631 дом, в которых проживают 2364 человека. На текущий момент большая часть участков приведена в порядок и готова к уже скорому ледоходу на Иртыше. Исключение составили посёлок Бобровка и небольшой участок берега на острове Бейбітшілік, где ещё не проводились берегоукрепительные работы.

В остальных посёлках вдоль береговой линии Иртыша и сёл Кокентау и Мукур, тоже находящихся в зоне подтопления, были очищены водоотводные каналы, увеличен диаметр водопропускных труб и проведены берегоукрепительные работы, укреплены имеющиеся дамбы.

Как сообщили представители управления по ЧС Семея в ходе заседания аппарата акима города, в первые дни марта уровень воды в Иртыше составляет 293 см, что гораздо ниже критической отметки в 450 см. Толщина льда с торосами достигает 44 см, снежный покров – всего 16 см, а уровень промерзания почвы достиг отметки 107 см, сброс воды с Шульбинской ГЭС составляет 550 м3/с. Эти данные дают возможность прогнозировать относительно спокойный паводкоопасный период.

Тем более что все предварительные работы были проведены свое-

временно. К примеру, в течение всей зимы дорожные службы регулярно производили вывоз снега не только с центральных улиц, но и там, где традиционно дороги в весеннюю распутицу превращаются в озёра. Вывезено более 23,4 тыс. кубометров снега. Кроме того, ведётся практически круглосуточная работа по очистке арычной системы. Для этого помимо рабочих бригад из 25 человек привлекались и военнослужащие МЧС РК, которые помогли очистить от наледи арыки в посёлке Мирный, по ул. Дальней и Подхозной. На болотах в посёлке Восточный срубили камыш и всю растительность, мешающую свободному проходу талых вод и льда. Аналогичные работы производились и на других паводкоопасных участках.

Как сообщает пресс-служба акима Семея, для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ на 2022 год из местного бюджета были выделены денежные средства в общей сумме более 20 млн тенге. Они предусмотрены на взрывные работы, изготовление агитационных материалов, приобретение ГСМ, мешкотары и необходимого количества инертных материалов.

В масштабах области на текущий момент уже проведены смотры готовности исполнительных органов к пропуску талых вод, определению потенциально опасных мест, гидротехнических сооружений, паводкоопасных участков и автомобильных дорог на территории Катон-Карагайского, Бородулихинского, Абайского, Жарминского, Шемонаихинского, Аягозского, Зайсанского, Кокпектинского, Урджарского, Тарбагатайского районов, района Алтай и города Риддера.

На сегодняшний день в городах и районах ВКО уже вывезено 220 тыс. кубометров снега и очищено от снега, льда и камышей 220 км каналов и арыков. Кроме того, к началу весеннего половодья подготовлены 1191 автомобильное водопропускное сооружение, 213 мостов, запасено 6 тыс. тонн инертных материалов и 85 тыс. штук мешкотары.

Уже с 1 февраля на территории Восточного Казахстана действует режим повышенной готовности. В любой момент для спасения людей, жилищ и хозпостроек могут быть подняты все силы и средства. Это 3000 человек личного состава, 2000 единиц техники и 200 мотопомп. А на случай осложнения паводковой обстановки сформирована группировка сил и средств ДЧС с численностью 431 человек личного состава, 78 единиц техники, 30 единиц плавательных средств и 176 мотопомп.