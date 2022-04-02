Не время уповать на случай

В ВКО объявлено штормовое предупреждение. Ожидается повышение температуры воздуха, которое может вызвать интенсивное снеготаяние.

По информации ВК филиала «Казгидромет», в период с 1 по 4 апреля в связи с прогнозом положительных температур воздуха в бассейнах рек Восточно-Казахстанской области ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений, образование местного и склонового стока и подъёмы уровней воды на реках. Также возможны разливы и подтопления.

Вместе с тем в регионе сохраняется лавинная опасность. Повышение температуры воздуха в Восточном Казахстане привело к неустойчивому состоянию снежного покрова на склонах гор, который угрожает самопроизвольным сходом лавин.

В целях безопасности спасатели ДЧС ВКО и специалисты ВК филиала «Казселезащита» на участке автодороги Усть-Каменогорск – Алтай – Путинцево – Богатырёво провели профилактические спуски. На четырёх участках спущено 1685 кубометров снега. Автодорога была закрыта для движения транспорта, произведены снегоуборочные работы.

Напомним, всего в области 336 лавиноопасных участков, которые угрожают дорогам и населённым пунктам.

– С начала лавиноопасного периода в ВКО произведено 97 спусков с общим объёмом сброшенного снега 102410 куб. м. Снега на лавиносборах за эти дни накопилось довольно много. Мы сняли угрозу, но лавинная опасность сохраняется в горных районах. В области объявлено штормовое предупреждение. Населению рекомендуем не выезжать и не выходить в горы, – сказал начальник Управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Алексей Штыкель.

В регионе готовы к любым сюрпризам природы. Ответственные службы заверяют, что ситуация под контролем. На днях в областном акимате под председательством акима ВКО Даниала Ахметова прошло совещание по обсуждению Дорожной карты противопаводковых мероприятий.

– Осенью мы уже провели часть работ по подготовке к опасному периоду. На данный момент 15 взрывов организовано на реках Иртыш, Уба, Бухтарма и Курчум. Идут активные берегоукрепительные работы, очистка арыков, русел, водопропускных сооружений, – отметил Даниал Ахметов.

Глава региона подчеркнул, в зоны возможного подтопления попадают 108 населённых пунктов. При этом опасения вызывают некоторые населённые пункты, находящиеся в Тарбагатайском, Катон-Карагайском и Бескарагайском районах. В связи с этим Даниал Ахметов поручил акимам в кратчайшие сроки предоставить полный перечень предполагаемых мероприятий.

– Всё, что уже сделано, позволяет нам предотвратить подтопление 476 жилых домов и соцобъектов. Все службы мобилизованы, есть запас мешкотары и ГСМ. Личный состав, вся необходимая техника и пункты временного размещения готовы к любому развитию ситуации, – добавил аким области.

По словам руководителя отдела по мобилизационной подготовке аппарата акима области Еркена Сарсембинова, на территории области действует режим повышенной готовности, организовано круглосуточное дежурство, ведётся мониторинг паводкоопасных мест. Акиматами городов и районов, заинтересованными государственными органами продолжается реализация плана противопаводковых мероприятий.

По данным на 1 апреля на 99 процентов завершены все запланированные работы. Вывезено 399 тысяч куб. метров снега. Проведена очистка 3908 водопропускных сооружений, 588 км арыков и каналов, 578 мостов. По республиканским дорогам очищено 148 мостов (100 процентов), 882 водопропускных труб, по областным дорогам – 120 мостов (97 процентов), 2031 водопропускная труба.

Заготовлено 104 тысячи штук мешкотары, 6,7 тысячи тонн инертных материалов, 690 тонн ГСМ. Техника и мотопомпы приведены в готовность, подготовлены эвакопункты, в которых созданы условия для временного пребывания, заключены необходимые договора.

Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО рекомендует гражданам:

– очистить от снега придомовые территории, не засорять арыки и русла ручьёв, так как это приводит к затору воды;

– подготовить подручный материал для выполнения обваловки территории дома (мешки, грунт, песок, глина);

– в случае осложнения обстановки быть готовыми к эвакуации, перегнать скот в безопасное место;

– приготовить документы, необходимые вещи, медикаменты;

– перенести ценные вещи на верхние этажи.

В случае эвакуации:

– отключить газ, электричество и воду;

– погасить огонь в горящих печах;

– животных выпустить из помещений, где есть угроза подтопления.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО